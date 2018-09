Nintendo kommt besser ins Spiel

Wer meint, die allgegenwärtigen Smartphones hätten die Spielkonsolen komplett verdrängt, der irrt. Einen deutlichen Gegenbeweis tritt Nintendo an: Von der im März letzten Jahres lancierten Konsole Switch hat der Videogamepionier aus Japan bislang weltweit über 20 Millionen Einheiten abgesetzt. Geld macht Nintendo dabei nicht nur mit der Hardware – zurzeit rund zwei Drittel des Umsatzes –, sondern auch mit dem Verkauf beliebter Spieltitel wie «Super Mario Odyssey», «Splatoon» oder der «Legend of Zelda»-Serie. Der Erfolg von Switch hat die Kursentwicklung der Nintendo-Valoren massgeblich angekurbelt. Alleine 2017 resultierte ein Plus von rund 70 Prozent. Über die vergangenen Monate mussten die vormals überoptimistischen Absatzprognosen allerdings nach unten revidiert werden, was sich in einem deutlichen Kursverlust seit März von rund 20 Prozent spiegelt. In der aktuellen Bewertung ist nun aber bereits viel Pessimismus eingepreist – meiner Meinung nach zu viel. Eine gut gefüllte Pipeline attraktiver, neuer Spieletitel sowie der kommende Woche lancierte, kostenpflichtige Switch-Online-Service dürften den Aktien wieder auf die Sprünge helfen. Kaufen

Schindler überzeugt immer wieder

Vor drei Monaten habe ich Ihnen die Aktien von Schindler ans Herz gelegt. Und ich bleibe dabei, ich mag die Titel. Der Mitte August publizierte Semesterbericht hat Schindlers ausgezeichnete Form bestätigt. Im Unterschied zu den schärfsten Konkurrenten, Otis und Kone, gelang es dem Aufzugs- und Fahrtreppenanbieter, die operative Marge trotz Preisdruck in China und deutlich gestiegenen Kosten für Rohmaterialien zu ­halten. Die Aussichten zumindest bis Ende Jahr bleiben gut. Das Unternehmen hat die Umsatzprognose von 3 bis 5 Prozent auf 5 bis 7 Prozent angehoben. Die Betriebsgewinnmarge dürfte ebenfalls steigen, wie auch der Gewinn. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25 für 2019 sind die Valoren auch im langfristigen Vergleich nicht besonders günstig. Wegen des wenig konjunktursensitiven Geschäftsmodells behalten die ­Titel aber ihren Favoritenstatus. Kaufen

Weiterhin gilt: Hände weg von Bitcoin

Sie haben nichts mehr gehört von Bitcoin? Da sind Sie nicht der Einzige. Die Hoffnung, dass sich die Digitalwährung schlagartig durchsetzen wird, hatte vergangenes Jahr den Preis auf zeitweise knapp 20’000 Dollar katapultiert. Selbst ernannte Experten fabulierten in allen Medien von der Revolution im Währungssystem. Doch ist das Interesse an Bitcoin – und am Bereich «Krypto» allgemein – stark zurückgegangen. Nun ist die Luft aus dem Hype draussen: Aus meiner Sicht ist die Ernüchterung gerechtfertigt, da es im realen Wirtschaftsleben für die Währung kaum Bedarf gibt. Doch es überrascht mich, dass der Kurs nicht viel stärker gelitten hat. Die ­Marke von 6000 Dollar je Bitcoin ­wurde nur einmal kurz im Juni unterschritten. Momentan liegt der Kurs bei etwa 6400 Dollar. Das ist nur etwas weniger als Anfang April. Damals habe ich Ihnen von einem Engagement abgeraten. Anscheinend gibt es überraschend viele hartnäckige Enthusiasten, die den Preis hochhalten. Ich kann Ihnen trotzdem nicht empfehlen, auf eine Kurserholung zu setzen. Ich will nicht ausschliessen, dass der Preis steigen wird, wenn etwa die US-Börsenaufsicht börsengehandelte Fonds (ETF) auf Bitcoin genehmigt. Doch das wäre nur das letzte Aufbäumen einer spekulativen Blase. Meiden

Dufry nimmt Fahrt auf

Der Reisedetailhandelskonzern Dufry betreibt in 64 Ländern rund 2200 Geschäfte in Flughäfen, Häfen, Bahnhöfen und auf Schiffen. Durch den Kauf von World Duty Free hat Dufry die Marktführerschaft mit einem Anteil von über 20 Prozent am Reisedetailhandel an Flughäfen gefestigt. Das Wachstum aus eigener Kraft hat 2017 nach einer Durststrecke Fahrt aufgenommen. Das steigende Passagieraufkommen soll die Hälfte bis drei Viertel des angestrebten Wachstums von 5 bis 7 Prozent pro Jahr erbringen. Ein umfassendes Effizienzsteigerungsprogramm wird Ende Jahr abgeschlossen, wovon Marge und Gewinn profitieren sollten. Im Frühjahr hat die Gesellschaft zudem die Dividendenzahlung wieder aufgenommen. Die Ampeln stehen somit alle auf grün. Als Bremsklotz werden wohl die Verbindung mit dem chinesischen Mischkonzern HNA und die lange zögerliche organische Entwicklung gesehen. Beides Themen von gestern, die eigentlich abgearbeitet sind. So denkt wohl auch der Singapurer Staatsfonds. Der hat gerade seinen Anteil weiter ausgebaut, zwar nur leicht auf jetzt 3,5 Prozent, aber immerhin, auch das ist ein Zeichen. Kaufen

Feintool besitzt unentdeckte Reize

Neue Wachstumschancen schafft sich die Industriegruppe Feintool. Sie tut dies auf bisher eher ungewohnte Art, indem sie sich über eine Akquisition ein neues Kompetenzfeld erschliesst. Zum Feinschneiden und Umformen gesellt sich neu das technologisch verwandte Stanzen von Elektroblech. Letzteres braucht es für wichtige elektromagnetische Komponenten, wie sie in Elektromotoren vorkommen. Damit stellt sich die stark auf den Automobilsektor ausgerichtete Gruppe auf das anbrechende Zeitalter der Elektromobilität ein. Mit guten Chancen, wie ich meine. Die Ausgangsbasis stimmt. Dazu kommt, dass Feintool weiss, wie man ein neues Kompetenzfeld aufbaut und globalisiert. Am Aktienmarkt hat die Erweiterung der Strategie bislang wenig Resonanz gefunden – anders als bei Feintool selbst. Mit dem Vierzehnfachen des für 2019 erwarteten Gewinns sind die Aktien zudem günstig bewertet, angesichts der zuversichtlich stimmenden Perspektiven für profitables Wachstum. Kaufen