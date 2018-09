Fallen Sie nicht auf Lockvögel herein

Ein Finanzberater des Beraterzentrums machte mir anlässlich der Züri Oberland Mäss (ZOM) folgendes Angebot: Eine Minimaleinlage von 25’000 Franken bei einer Laufzeit von fünf Jahren ergebe garantiert vier Prozent Zins pro Jahr. Dass mir der Berater keine Unterlagen aushändigen konnte, sondern diese erst anlässlich eines persönlichen Gesprächs personifiziert erarbeiten wollte, deutet für mich darauf hin, dass sich hinter der sehr verlockenden Anlagemöglichkeit höchste Gefahr für Totalverlust des Kapitals versteckt. Wie beurteilen Sie das Angebot? M. D.

Da ich das konkrete Angebot, das Ihnen nur mündlich vorgestellt wurde, nicht kenne, kann ich mich dazu nicht im Detail äussern, sondern nur generell Stellung nehmen.

Wenn Ihnen eine Firma für eine Anlage in Schweizer Franken mit Laufzeit von fünf Jahren einen garantieren Zins von jährlich vier Prozent offeriert, klingt das in der Tat verlockend. In der Praxis müssen Sie bei einem solch hohen Zins im aktuellen Tiefzinsumfeld allerdings davon ausgehen, dass Sie hohe Risiken eingehen würden.

Für Ihre Beurteilung können Sie andere Anlagen in Schweizer Franken vergleichen: Wenn Sie höchste Sicherheit für Ihr Geld suchen und Schweizer Bundesobligationen mit zehnjähriger Laufzeit kaufen, haben Sie eine Rendite von aktuell Minus 0,25 Prozent. Selbst Unternehmensanleihen in Franken von Gesellschaften mit einem guten Rating weisen derzeit Renditen unter einem Prozent aus.

Würde jemand momentan garantiert vier Prozent Zins pro Jahr in Franken und dennoch eine hohe Sicherheit bieten, würde sich der gesamte Markt darauf stürzen. Wenn jemand im momentanen Tiefzinsumfeld in Franken einen derart hohen Zins offeriert, weist dies darauf hin, dass man bei der Sicherheit massive Abstriche machen muss.

Überprüfen könnte man die Sicherheit der Anlage natürlich nur, wenn Sie ein schriftliches Angebot hätten. Doch genau ein solches liegt Ihnen nicht vor. Auf mündliche Zusicherungen hingegen sollte man sich ohnehin nicht verlassen. Oft haben solch vermeintlich verlockende Angebote einfach das Ziel, dass man sich mit einem Berater auf ein persönliches Gespräch einlässt, bei dem Sie auch Ihre persönlichen Daten einbringen. Ansonsten hätte man Ihnen das Angebot ja auch beim Erstkontakt unverbindlich mitgeben können.

Kritisch wäre ich auch generell bei Anbietern, welche für ihre Anlagevorschläge intensiv auf Kundenfang gehen und den Kundinnen und Kunden nicht selten das Blaue vom Himmel versprechen.

Anlegen ist Vertrauenssache. Jede Anlage muss sorgfältig geprüft und auf Ihr Risikoprofil abgestimmt sein. Die Rendite ist nur ein Aspekt. Noch wichtiger ist die Sicherheit. Man muss sich genau überlegen, wem man sein Geld anvertraut und welche Sicherheit dieser oder die Wertschriften, welche man kauft, einem bietet. Wer sich nur blind von hohen Renditen leiten lässt, muss damit rechnen, dass er unter Umständen seinen Einsatz verliert.

Generell gilt: Hohe Renditen gibt es nie gratis. Man zahlt immer einen Preis. Im aktuell extrem tiefen Zinsumfeld ist der Preis für marktunüblich hohe garantierte Renditen in der Regel ein sehr hohes Risiko.

Ich rate Ihnen bei solchen Angeboten zu grösster Vorsicht. Warum sollte Ihnen jemand eine solche Rendite bezahlen, wenn er mit guter Sicherheit auch zu einem weit tieferen Zins locker zu Kapital käme?