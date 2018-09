Frankenanleihen bringen derzeit nichts ein

Vor einigen Tagen empfahl uns unsere Kundenbetreuerin bei der ZKB, unsere Anteile am Swisscanto (CH) Bond Vision Valor 2700.759, Swisscanto (LU) Bond Fund FCP-Vision EUR Valor 1363.644 und Swisscanto (CH) Fonds Frankenertrag Valor 583.328 zu verkaufen und stattdessen Anteile am Swisscanto (LU) Portfolio Fund FCP-Responsible Balance (CHF) Valor 1092.981 und Swisscanto (CH) Portfolio Fund l-Select Valor 237.926 zu erwerben. Sind wir mit diesem Vorschlag der Kundenbetreuerin gut beraten? I. K.

Den Ratschlag Ihrer Kundenberaterin, die drei Fonds zu verkaufen, unterstütze ich. Denn die drei Fonds, die Sie jetzt halten, sind für Sie momentan nicht vorteilhaft.

Sie bekommen zwar einen regelmässigen Ertrag. Die Kursentwicklung ist aber schon seit einiger Zeit enttäuschend. Das wird durch den Ertrag auch nicht kompensiert.

Alle drei bestehenden Fonds in Ihrem Depot basieren auf einer sehr konservativen Strategie. Der Swisscanto (CH) Bond Vision in Schweizer Franken und ebenso jener in Euro investieren fast ausschliesslich in Obligationen.

Das Problem dabei ist, dass Sie in sicheren Schweizer-Franken-Anleihen kaum mehr anständige Renditen erzielen. Nach Abzug der Gebühren verliert man mit sehr sicheren Franken-Anleihen derzeit sogar meist Geld.

Auch im Euro sind die Renditen der Anleihen von erstklassigen Schuldnern mickrig und werden es noch einige Zeit bleiben, da die Europäische Zentralbank signalisiert hat, dass die Leitzinsen in Europa noch bis mindestens Ende Sommer des nächsten Jahres historisch tief bleiben.

Angesichts der weiterhin rekordtiefen Zinsen und der Negativzinsen der Nationalbank in der Schweiz lässt sich auch beim Frankenertrag-Fonds momentan kaum etwas holen. Da könnten Sie das Geld gleich auf dem Konto liegen lassen.

Wesentlich bessere Gewinnchancen bieten indes die anderen beiden Fonds, welche Ihnen Ihre Kundenberaterin als Alternative vorgeschlagen hat. Auch die Kursentwicklung dieser Fonds ist besser als Ihre bestehenden Fonds.

Allerdings hat die Sache einen grossen Haken: Inhaltlich lassen sich die Fonds mit Ihren bestehenden überhaupt nicht vergleichen. Der Swisscanto (LU) Portfolio Fund FCP-Responsible Balance (CHF) weist einen Aktienanteil von 49 Prozent und einen Obligationenanteil von 48 Prozent auf.

Und auch der Swisscanto (CH) Portfolio Fund l-Select legt das Geld nur zu 38 Prozent in Franken-Obligationen, zu 14 Prozent in Fremdwährungsobligationen, 12,45 Prozent in Schweizer Aktien, zu 10 Prozent in ausländische Aktien, 4 Prozent in Rohstoffe und 2,9 Prozent in Schwellenländeraktien an.

Diese Aufteilung ermöglicht eine breite Diversifikation und ist als Portfolio durchaus sinnvoll, für Sie als Anleger bedeutet es aber, dass Sie deutlich höhere Risiken eingehen.

Dazu kommt, dass die neuen Fonds leicht teurer sind als Ihre bisherigen.

Wenn Sie das Geld während wenigstens fünf Jahren nicht brauchen, halte ich die neuen Fonds mit einem Aktienanteil – trotz leicht höherer Gebühren – für Sie als vielversprechender als reine Obligationenfonds, die ausser Spesen oft nicht viel mehr bringen.

Ich empfehle Ihnen dennoch, sich von Ihrer Kundenberaterin die Risiken mit den neuen Fonds genau aufzeigen zu lassen und zu prüfen, inwiefern Sie im Kontext Ihrer übrigen Vermögenslage höhere Risiken in Kauf nehmen wollen und können.