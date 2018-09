An Amazon kommt niemand vorbei

Schon wieder redet alles über Amazon, und ich auch, wie vor einem Jahr: Damals knackten die Papiere des weltweit grössten Internethändlers die 1000-Dollar-Marke. Haben Sie meinen Rat befolgt und zugekauft, besitzen Sie inzwischen einen zweiten 1000-Dollar-Schein. Vor ein paar Tagen haben die Amazon-Aktien die 2000-Dollar-Grenze überschritten, wenn auch nur kurzzeitig. Damit hat das Unternehmen unter Gründer und CEO Jeff Bezos zugleich als erst zweites Unternehmen überhaupt einen Marktwert von 1000 Milliarden Dollar erreicht. Diese Marke ist rein psychologisch – und doch hat sie eine gewisse Aussagekraft. So gibt es einen Herdentrieb an der Börse, der Anleger zu den Grossen zieht. Und die Publicity rund um das Erreichen solcher Marken bringt neue Investoren. Davon abgesehen: Amazon bleibt für mich auch fundamental ein Kauf. Wer im Internet unterwegs ist als Konsument von digitalen oder physischen Waren, kommt an dem Konzern nicht vorbei. Zudem versucht sich Amazon vermehrt in der Offline-Welt und wird zur noch stärkeren Konkurrenz für traditionelle Händler. Die Papiere eignen sich auch auf aktuellem Niveau noch, um sie bis zur Pension liegenzulassen. Dosiert kaufen

Bär weckt Wachstumsfantasien

Man muss seine Meinung auch ändern können. So geht mir das gerade mit Julius Bär. Die Aktien sind mittlerweile günstig bewertet. Auf Basis der Schätzungen 2019 weisen sie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11 auf. Knapp 16 Prozent haben die Titel bislang eingebüsst. Dabei hat das Institut ein gutes Halbjahresergebnis abgeliefert. Mit verwalteten Kundenvermögen von 400 Milliarden Franken hat die Bank zudem die Basis für künftige stabile Erträge gelegt. Was im Moment belastet, ist das Geldwäsche-Geständnis eines ehemaligen Julius-Bär-Bankers. Der Fall steht im Zusammenhang mit der staatlichen venezolanischen Erdölgesellschaft PDVSA, es geht um 1,2 Milliarden Dollar. Das sorgt für Unsicherheit, bietet Anlegern allerdings eine attraktive Einstiegschance. Als reine Privatbank sollte Julius Bär eigentlich mit einer Prämie handeln. Zudem besitzt die Bank einen grossen Fussabdruck in Asien, was weitere Wachstumsfantasien weckt. Rund ein Viertel der Kundengelder stammt aus Asien. Die Einschätzung ist deshalb klar: Kaufen

Langfristige Beteiligung an BKW

Irgendwann werden sich die steigenden Strompreise bemerkbar machen, bin ich überzeugt. Doch das dauert, was den Energiekonzern BKW betrifft. Die Halbjahresresultate spiegeln den Einfluss der rekordtiefen Grosshandelspreise für Strom der Jahre 2015/16. Dies, weil Strom in der Regel drei Jahre im Voraus verkauft wird. Der Umsatz von Januar bis Juni wuchs nur, weil das Geschäft mit Energiedienstleistungen kräftig expandierte. Betriebsergebnis und Gewinn stiegen nur aufgrund eines positiven Sondereffekts aus dem Primatwechsel bei der Pensionskasse. BKW rechnet damit, dass die negativen Strompreiseffekte bis Ende 2019 anhalten werden. Danach zeichne sich eine Erholung ab, die sich in besseren Resultaten ausdrücken soll. So konnte der Konzern dieses Jahr die Stromproduktion für 2021 zu 5 Rappen die Kilowattstunde verkaufen – doppelt so viel wie 2016. In die Bewertung der Aktien ist diese Erholung erst teilweise eingeflossen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2019 von 18 lässt noch Raum für Kursavancen. Die Dividendenrendite ist nicht üppig, beträgt aber immerhin 2,6 Prozent. Langfristig orientierte Anleger schlagen jetzt zu und setzen darauf, dass sich die erwarteten Resultatverbesserungen auch tatsächlich einstellen. Kaufen

S+B bietet günstigen Einstieg

Nicht aufgegangen – zumindest bisher – ist meine Wette vom Mai auf Schmolz + Bickenbach. Es gilt aber weiterhin: Die Aktien des Herstellers von Speziallangstahl sind sehr günstig. Das Verhältnis des Kurses zum Gewinn, der für das laufende respektive kommende Jahr erwartet wird, beträgt jeweils gerade mal 8, bei konservativen Schätzungen. Gute Nachrichten verpuffen, so die erhöhten Prognosen für das Gesamtjahr. Über allen positiven Faktoren – höhere Verkaufspreise, sehr gute Kapazitätsauslastung, Effizienzsteigerungen, Fortschritte in der Integration der Ascometal – schwebt die Angst vor den Folgen des Handelsstreits. Das finde ich übertrieben. Übertrieben ist auch der jüngste Kursverlust von rund 5 Prozent nach der Meldung, das US-Verteidigungsministerium habe einen Auftrag über 420 Millionen Dollar storniert. Lobbyisten auf der Seite des Konkurrenten Ellwood haben erreicht, dass S+B-Tochter Finkl aus Chicago doch nicht zum Zuge kommen soll, weil vom Ausland beherrscht. Mir solls recht sein, Hersteller von Sprengköpfen im Depot machen sich ohnehin nicht gut. Dosiert kaufen