Wie gesund ist meine Pensionskasse?

Sie hatten schon mehrmals geschrieben, dass man mit Pensionskasseneinkäufen Steuern sparen kann. Ich überlege mir einen solchen Schritt in diesem Jahr. Sie haben auch geschrieben, dass man dies nur tun soll, wenn die Kasse sicher ist. Wie kann ich sehen, ob meine Kasse solid ist? R. O.

Eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Solidität einer Pensionskasse ist der Deckungsgrad. Die Kasse sollte in der Lage sein, jederzeit die eingegangenen Verpflichtungen zu decken.

Ob dies wirklich der Fall ist oder nicht, zeigt der Deckungsgrad. Dieser drückt das Verhältnis von vorhandenem Vorsorgevermögen zu den Verpflichtungen aus.

Eine solide Kasse weist einen Deckungsgrad aus, der deutlich über 100 Prozent liegt. Je höher dieser Wert über den 100 Prozent liegt, desto mehr verfügt die Kasse über einen finanziellen Puffer und kann problemlos einen Einbruch an den Finanzmärkten verkraften.

Um sich gegen Korrekturen abzusichern, legen die Vorsorgeeinrichtungen aus ihren Überschüssen Wertschwankungsreserve an. Problematisch und für Sie ein Alarmsignal ist es, wenn sich der Deckungsgrad unter 100 Prozent bewegt.

Dann wäre die Kasse am Stichtag erstens nicht in der Lage, alle Verpflichtungen zu erfüllen, und zweitens hat sie keine Wertschwankungsreserven, was sich bei einem Börsencrash als fatal erweisen könnte.

Im schlimmsten Fall könnte das zu einer Sanierung der Kasse führen, an der sich auch die Versicherten beteiligen müssten. In solche Kassen sollte man sicher nicht noch freiwillig über die obligatorischen Beiträge hinaus zusätzliches Geld einschiessen.

Wie hoch der Deckungsgrad Ihrer Kasse ist, sehen Sie auf dem PK-Ausweis, oder Sie können diese Kennzahl direkt bei Ihrer Kasse einfordern. Um Aufschluss über die Solidität Ihrer Vorsorgeeinrichtung zu bekommen, sollten Sie über den Deckungsgrad hinaus auch einen Blick auf den technischen Zinssatz bei Ihrer Kasse werfen, da dieser den Deckungsgrad beeinflusst.

Diesen technischen Zinssatz sollten Sie allerdings nicht mit dem Umwandlungssatz verwechseln. Letzterer drückt aus, mit welchem Satz Ihr Vorsorgegeld bei der Pensionierung in eine Rente umgewandelt wird. Beim Umwandlungssatz von 6,5 Prozent ergeben 100’000 Franken Vorsorgegeld eine jährliche Rente von 6500 Franken.

Der technische Zinssatz hingegen steht für die angenommenen Finanzerträge Ihrer Vorsorgeeinrichtung in der Zukunft. Er ist ein Diskontsatz. Mit diesem wird für die Berechnung des Vorsorgekapitals und der technischen Rückstellungen die erwartete Rendite auf diesen Kapitalien berücksichtigt.

Wie hoch das Kapital verzinst werden kann, hängt von den erwarteten Anlageerträgen ab. Der technische Zinssatz sollte aber nur so hoch sein, dass er realistischerweise durch die Anlageerträge finanziert werden kann.

Wenn eine Kasse aufgrund der tiefen Renditeperspektiven ihren technischen Zinssatz senkt, nimmt der Deckungsgrad ab. Wenn der technische Zinssatz aber zu hoch ist, präsentiert sich der Deckungsgrad zwar als gut, doch dies ist dann unter Umständen nicht realistisch, weil der zu hohe technische Zinssatz nicht der Realität entspricht.

Freiwillige Einzahlungen machen aus meiner Sicht eher für ältere Versicherte Sinn und nur dann, wenn die Kasse gesund ist und keine Sanierung droht.