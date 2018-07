Ich habe Anfang Jahr Evolva-Aktien für 120’000 Franken bei einem Aktienkurs von 0.33 Franken gekauft. Das Geld brauche ich nun aber für den Kauf meines Eigenheims im Januar 2019. Da der Kurs gefallen ist, weiss ich nicht, was ich machen soll. Was meinen Sie zu dem Titel? Werden endlich die erwarteten News kommen und dem Titel wieder Auftrieb geben? J. G.

Bei Evolva ist alles möglich: Der Titel kann sich bei good news deutlich erholen, er kann aber ebenso noch mehr in den Keller gehen, wenn das Unternehmen die Erwartungen nicht erfüllt.

Seit den Höchstständen noch im Jahr 2015 auf über 1.86 Franken ging es mit dem Evolva-Kurs praktisch nur noch nach unten auf ein Tief von rund 25 Rappen.

Evolva ist ein sogenannter Pennystock, also eine Aktie, die einen sehr geringen Wert aufweist und unter einem Franken notiert. Aus meiner Sicht sind das reine Spekulationsaktien mit starken Kursschwankungen, von denen man als Anleger die Finger lassen sollte.

Es ist gut möglich, dass sich der Evolva-Kurs von den Tiefstwerten wieder erholt, denn das Management hat für das laufende Jahr good news angekündigt: Der Hersteller von Nahrungszusätzen und des mit grossen Hoffnungen verknüpften Stevia-Süssstoffs, der aus der Stevia-Pflanze gewonnen wird, hat für dieses Jahr grosse Fortschritte in Aussicht gestellt.

Das Management erwartet, dass 2018 erstmals Lizenzerträge mit dem Stevia-Süssstoff Ever Sweet erwirtschaftet werden können, wenngleich diese noch gering sein werden. Das wäre nach Jahren der Hoffnung immerhin ein wichtiger Meilenstein.

Jedenfalls hat der Evolva-Partner Cargill laut Unternehmensangaben mit der kommerziellen Produktion von Ever Sweet angefangen. Diese Partnerschaft mit dem Futtermittel- und Rohstoffgiganten Cargill ist für die künftige weltweite Vermarktung des Stevia-Süssstoffs entscheidend.

Für das laufende Jahr hat Evolva denn auch bei den Produktumsätzen ein deutliches Wachstum in Aussicht gestellt. Wenn sich dieses Wachstum in den nächsten Wochen und Monaten wirklich bestätigt, würde dies dem Evolva-Kurs wohl zu einer stattlichen Erholung verhelfen. Eine Garantie dafür haben Sie aber nicht.

Tatsache ist, Evolva schreibt auch in diesem Jahr voraussichtlich wieder rote Zahlen. Bereits im vergangenen Jahr schrieb das Unternehmen einen Verlust, der sogar noch leicht höher ausfiel, als viele erwartet hatten. Im letzten Jahr machte Evolva einen Verlust von 39 Millionen Franken, nach einem Verlust von 35,8 Millionen Franken im Vorjahr. Immerhin dürfte sich der Verlust in diesem Jahr laut Unternehmensangaben etwas verringern.

Auch das wären good news, welche dem Kurs Auftrieb geben könnten – falls die positiven Nachrichten dann wirklich kommen. In der Vergangenheit jedenfalls mussten die Anlegerinnen und Anleger immer wieder Rückschläge in Kauf nehmen, was sich entsprechend negativ im Kurs der Aktie widerspiegelt.

Weil Evolva starken Schwankungen ausgesetzt ist, ist die Aktie bei sehr kurzfristig orientierten Spekulanten beliebt. Sie müssen sich allerdings bewusst sein, dass Sie mit dieser Aktie sehr hohe Risiken eingehen. Falls die positiven Erwartungen nicht erfüllt werden und sich die grossen Hoffnungen in den Süssstoff Stevia nicht oder nur zu wenig kommerziell umsetzen lassen, ist es gut möglich, dass Sie noch mehr Geld verlieren.

Auf keinen Fall sollte man hohe Beträge in solche Aktien investieren, zumal man so auch ein enormes Klumpenrisiko eingeht.

Ob die erwarteten guten Nachrichten bei Evolva doch noch eintreffen und sich der Kurs erholt, weiss ich nicht. Da Sie mir schreiben, dass Sie das in den Aktien blockierte Geld spätestens im Januar 2019 für den Hauskauf brauchen, könnten Sie sich überlegen, ob Sie nicht schrittweise aussteigen wollen.

Auf der einen Seite sollten Sie sich gegen weitere Verluste absichern, auf der anderen Seite wollen Sie eine mögliche Erholung nicht verpassen. Wenn Sie in Tranchen verkaufen, haben Sie eine gute Wahrscheinlichkeit, dass Sie nicht zum schlechtest möglichen Zeitpunkt alles verkauft haben.

Wenn es doch noch raufgehen sollte, sind Sie wenigstens teilweise dabei. Wenn es aber noch mehr runtergeht, haben Sie die weiteren Verluste begrenzt.

Generell jedoch rate ich Privatanlegern von einem Engagement in Evolva-Aktien ab: Die Risiken sind hier sehr hoch. Die spekulativen Titel eignen sich nur für Leute, die auch einen Totalverlust verkraften können.