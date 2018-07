Liegt Geld brach, schmilzt es dahin

Ich wünsche mir von Ihnen einen Tipp, wie ich mein bescheidenes Barvermögen in der Höhe von 430’000 Franken besser und trotzdem sicher anlegen kann. Ich bin 70 Jahre alt, verwitwet, wohne in einer unbelasteten Eigentumswohnung und benötige von meinem Ersparten zwecks Erhalt meines bisherigen Standards 10’000 Franken pro Jahr. Feste Anlagen habe ich bei der Postfinance, je 11’000 Franken in den Fonds 1, 2 und 3, und besitze Namenaktien der Swiss Life. Was soll ich mit meinem Vermögen machen, damit es sich nicht von selbst reduziert? C. L.

Ihren Angaben entnehme ich, dass der grösste Teil Ihres Vermögens nicht oder nur schlecht angelegt ist. Das führt dazu, dass Sie auf Ihrem Geld nur mickrige Renditen haben und nach Abzug aller Gebühren wohl sogar Geld verlieren.

Dazu kommt der von Ihnen erwähnte Aspekt der Inflation: Derzeit haben wir nur eine geringe Teuerung. Dennoch: Selbst eine kleine Inflation sorgt dafür, dass der Wert des Geldes abnimmt, sofern es nicht investiert ist und eine höhere Rendite als die Inflation abwirft.

Allein schon die Tatsache, dass Sie pro Jahr 10’000 Franken benötigen, damit Sie Ihren Lebensstandard aufrechterhalten können, spricht dafür, dass Sie mehr aus Ihrem Geld machen.

Allerdings hat eine höhere Rendite immer einen Preis. Gratis gibt es diese nicht. Eine höhere Rendite erzielen Sie nur, wenn Sie bereit sind, etwas höhere Kursschwankungen in Kauf zu nehmen.

Keine Schwankungen haben Sie, wenn Sie das Geld auf dem Bankkonto liegen lassen. Dafür haben Sie dort auch null Rendite und tragen zusätzlich bei hohen Summen an liquiden Mitteln das Konkursrisiko der Bank. Sehr sichere Anlagen wie Anleihen der Eidgenossenschaft werfen auch praktisch keine Rendite mehr ab und sind nach Abzug der Depotgebühren sogar ein Minusgeschäft.

Aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, wenn Sie die 430’000 Franken breit diversifiziert professionell anlegen würden. Dabei würde ich die Expertise einer Bank nutzen und von dieser eine Anlagestrategie ausarbeiten lassen, welche Ihrer Risikobereitschaft Rechnung trägt und auf Ihre persönlichen Bedürfnisse eingeht. Dabei werden die unterschiedlichen Anlageklassen wie Anleihen, Immobilien, Aktien, Rohstoffe und liquide Mittel genutzt und gemäss Ihrer individuellen Risikofähigkeit gewichtet.

Nur schon mittels Dividendenperlen, also Aktien mit einer hohen Dividende wie Swiss Re, Zürich, Swisscom, Nestlé, Novartis, Roche oder auch Swiss Life, die Sie bereits halten, könnten Sie einen Teil der 10’000 Franken Ihres jährlichen Bedarfs gut erwirtschaften.

Natürlich hat dies Kursschwankungen zur Folge. Darum ist es wichtig, dass das Kapital sehr breit diversifiziert wird und die Schwankungsrisiken gemäss Ihren Wünschen in Grenzen gehalten werden. Auf keinen Fall sollten Sie ein Klumpenrisiko eingehen. Mittels Fonds können Sie ein solches aber einfach ausschliessen.

Ich rate Ihnen, sich von Ihrer Bank und allenfalls noch einem oder zwei anderen Instituten einen Vorschlag machen zu lassen, wie Sie Ihr Kapital breit diversifiziert und mehrheitlich konservativ investieren können. Dann können Sie vergleichen und sehen, welches Institut am ehesten auf Ihre Bedürfnisse eingeht.

Wichtig ist allerdings, dass Sie auch die anfallenden Gebühren vergleichen, denn diese fressen Ihre Rendite weg.