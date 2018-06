Gesparte Hypozinsen sind auch eine Rendite

Meine Frau und ich sind über 80-jährig und besitzen ein breit diversifiziertes Anlageportefeuille. Wir sind bei der Geldanlage vorsichtig und legen Wert auf ökologische Gesichtspunkte. Wir bewohnen eine Eigentumswohnung im Wert von 800’000 Franken, die mit einer Hypothek von 200’000 Franken belastet ist. Zu welcher Anlagestrategie raten Sie meiner Gattin, die kürzlich 100’000 Franken geerbt hat? Sie ist in der Geldanlage noch zurückhaltender als ich und würde das Geld am liebsten auf einem normalen Bankkonto liegen lassen. F. K.

Bei der anstehenden Anlage der zusätzlichen 100’000 Franken würde ich Ihnen auch zu einer konservativen Strategie raten, zumal Ihre Frau keine grossen Schwankungen wünscht. Allerdings würde ich das Geld nicht einfach auf dem Bankkonto liegen lassen.

Erstens bekommt sie auf dem Kapital praktisch null Zins und verliert nach Abzug aller Gebühren sogar noch Geld. Zweitens trägt sie das Konkursrisiko der Bank: Sollte diese in Schieflage geraten, sind nur maximal 100’000 Franken pro Kunde im Rahmen der gesetzlichen Einlagegarantie gesichert.

Da ich anhand Ihrer Angaben davon ausgehe, dass Ihre Frau noch weitere liquide Mittel bei der Hausbank hat, wäre in einem Konkursfall nur ein Teil der Gelder gesichert. Kapital, das indes in Wertschriften investiert ist, bleibt hingegen auch im Fall eines Bankkonkurses im Besitz der Kunden.

Auch renditemässig ergibt es mehr Sinn, die 100’000 Franken in Wertschriften anzulegen, als sie einfach auf dem Konto brach liegen zu lassen. Mittels Fonds lässt sich einfach eine gute Diversifikation erreichen und auch eine konservative Strategie umsetzen. Allerdings erwarte ich an den Finanzmärkten angesichts der vielen Unwägbarkeiten wie dem Handelsstreit zwischen den USA und China künftig eher stärkere Schwankungen als etwa im letzten Jahr. Mehr Rendite hat immer den Preis, dass man etwas mehr Schwankungen in Kauf nehmen muss.

Doch das ist das, was Ihre Gattin gerade nicht will. Ich frage mich daher, warum Sie mit dem Kapital nicht einfach einen Teil der noch laufenden Hypothek auf Ihrer Eigentumswohnung amortisieren. Jetzt bezahlen Sie der Bank Hypozinsen. Auch wenn diese momentan noch sehr tief sind, dürften diese in Zukunft tendenziell eher steigen.

Wenn Sie die 100’000 Franken für die Teilamortisation der Hypothek nutzen, können Sie sich die Bankzinsen sparen. Gleichzeitig ist das Kapital sicher in Ihrer Eigentumswohnung parkiert.

Die Frage ist, wie viel liquide Reserven Sie auf der Seite haben möchten. Eine neue Hypothek dürften Sie im Alter nach einer möglichen Teilamortisation nicht mehr bekommen.

Da Sie aber noch andere Mittel haben, wäre eine Teilamortisation der Hypothek aus meiner Sicht eine sichere Anlagemöglichkeit. Das Geld ist konservativ in Ihrer Eigentumswohnung parkiert, und Sie haben eine sichere Rendite in Form der Hypozinsen, welche Sie der Bank weniger bezahlen müssen.