Wann ist die Stückelung der Hypothek sinnvoll?

Von den Banken wird empfohlen, die Hypothek in mehreren Tranchen zu halten. Aber kürzlich habe ich in der Zeitung gelesen, dass dies doch nicht so schlau ist, weil man gebunden ist. Was finden Sie: stückeln oder alles in einer Hypothek halten? T.M.

Wenn Sie eine Hypothek von beispielsweise 600’000 Franken in drei Festhypotheken-Tranchen von 200’000 Franken mit unterschiedlichen Laufzeiten aufteilen, haben Sie tatsächlich das Problem, dass Sie eng an Ihre Bank gebunden sind.

Wenn eine Tranche ausläuft und Sie wechseln möchten, laufen die anderen Tranchen noch weiter, womit ein Wechsel zur allenfalls günstigeren Konkurrenz nicht möglich ist.

Banken haben somit durchaus ein Interesse, dass Sie Ihre Festhypothek stückeln, denn sie wollen die Kundinnen und Kunden an sich binden und verhindern, dass diese zu den Konkurrenten abwandern, zumal gerade im Hypothekengeschäft ein intensiver Wettbewerb herrscht. Als Kunde können Sie davon aber nur profitieren, wenn Sie die nötige Flexibilität haben.

Je nach Zinsperspektiven gibt es durchaus auch Argumente für eine Stückelung der Hypothek. Dann nämlich, wenn die Zinsen sinken, fahren Sie aus meiner Sicht besser, wenn Sie nicht alles auf eine Karte setzen. Sonst laufen Sie Gefahr, dass Sie für den gesamten Hypothekenbetrag während der vollen Laufzeit der Festhypothek einen hohen Zins zahlen, obwohl vielleicht in der Zwischenzeit die Sätze bereits zurückgegangen sind.

Anders ist es, wenn eine grosse Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Hypothekarzinsen künftig steigen, wie wir dies momentan erleben. Noch sind die Zinsen im historischen Vergleich sehr tief. Doch dies dürfte nicht ewig so bleiben. In einem solchen Zinsumfeld würde ich keine Stückelung vornehmen.

Wenn Sie selbst davon ausgehen, dass die Zinsen bald steigen, würde ich für die gesamte Hypothek die tiefen Zinsen mit einer lang laufenden Festhypothek anbinden. So profitieren Sie noch lange von den tiefen Sätzen, obwohl diese dann bereits steigen.

Mit einer Festhypothek sind Sie zwar lange gebunden, was zum Beispiel bei einer Scheidung und einem damit verbundenen Hausverkauf ein Problem werden kann. Falls die Zinsen aber tatsächlich steigen, ist auch das kein Problem: Ein Käufer wird gerne Ihre günstige Festhypothek übernehmen, wenn zum Verkaufszeitpunkt die Zinsen bereits höher notieren.

Aus meiner Sicht sollten Sie den Entscheid, ob Sie Tranchen wählen oder nicht, neben der Frage der Flexibilität auch von den Zinsperspektiven abhängig machen.

Vereinfacht gilt der Grundsatz: Bei tendenziell steigenden Zinsen würde ich keine Tranchen wählen, sondern alles möglichst lange günstig anbinden. Bei sinkender Zinstendenz würde ich indes eher diversifizieren und unterschiedliche Laufzeiten und damit auch Tranchen nutzen.