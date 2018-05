Keine Bank arbeitet ohne Eigennutz

Bis heute liegen unsere freien Finanzmittel auf Bankkonten. Deshalb haben meine Frau und ich uns vom Vermögenszentrum beraten lassen. Der Vorschlag des VZ sieht sehr erfreulich aus, könnten wir doch mit einem defensiven Anlageprofil jährlich eine durchschnittliche Nettorendite von 1,75 Prozent erwirtschaften nach Abzug der Verwaltungskosten. Weiter meinte der Berater, dass wir die Hypotheken unseres Eigenheims und der vermieteten Wohnung nicht reduzieren sollten. Das VZ habe keine eigenen Finanzprodukte und keine Interessenkonflikte. Sind die Angaben realistisch? H.V.

Natürlich hat auch das VZ wie jede andere Bank durchaus einen Interessenkonflikt: Das VZ will wie alle anderen Institute auch möglichst hohe Gewinne für das Unternehmen und die Aktionäre erzielen. Das muss es als börsenkotierte Gesellschaft auch zwingend, ansonsten laufen ihm die Aktionäre davon.

Sie sollten sich in diesem Punkt keine Illusionen machen: Jede Bank unternimmt eine heikle Gratwanderung zwischen den eigenen Gewinninteressen und den Interessen des Kunden. Im Interesse der Bank ist es, wenn sie möglichst hohe Gebühren einnimmt und die Margen steigern kann. Sie als Kunde indes haben ein anderes Interesse: Sie sind an möglichst tiefen Gebühren interessiert, da Ihnen die Gebühren die Rendite wegfrisst.

Von diesem Interessenkonflikt ist auch das VZ keineswegs ausgenommen. Immerhin werden aber keine Provisionen hinter dem Rücken der Kunden angenommen und allfällige Retrozessionen an die Kunden weitergegeben, was allerdings auch alle anderen Banken tun müssen. Ausser die Kundschaft ist ausdrücklich damit einverstanden, dass die Bank die Retrozessionen behält. Dass das VZ selbst keine eigenen Produkte herausgibt, kann ein Vorteil sein, weil dann nicht hauseigene Produkte bevorzugt werden müssen, welche nicht zwingend die besten sind.

Die Ihnen vom VZ anhand des Anlagevorschlages in Aussicht gestellte Rendite halte ich für machbar und realistisch.

Es ist aber keineswegs so, dass Sie mit dieser Strategie keine Risiken eingehen. Im Rahmen der defensiven Strategie fokussieren Sie zwar auf Instrumente, welche an konservative Anlagen in Anleihen und Immobilien gekoppelt sind. Doch auch da kann es je nach Marktphasen zu stärkeren Kursschwankungen kommen. Zudem verfügen Sie über einen kleinen Aktienanteil, der ebenfalls deutlichen Kursschwankungen ausgesetzt ist.

Eine Garantie für die Ihnen in Aussicht gestellte Rendite haben Sie keineswegs. Sie sollten diesen Anlagevorschlag nur annehmen, wenn Sie in der Lage und bereit sind, die damit verbundenen Wertschwankungsrisiken zu tragen, und deswegen keine schlaflosen Nächte bekommen.

Ob es wirklich so klug ist, die Hypotheken stehen zu lassen, ist Ansichtssache. Ich bin in diesem Punkt konservativer: Wenn Sie die Schulden behalten und das nicht abgezahlte Geld investieren, legen Sie faktisch Geld an, das Ihnen nicht gehört. Solange es aufwärtsgeht, ist dies kein Problem. Wenn Sie aber auf hohen Buchverlusten sitzen, wäre es problematisch.

Dazu kommt, dass Sie der Bank für die Hypothek auch Zinsen zahlen. Diese Zinsen könnten Sie sich durch eine Teilamortisation sparen. Stattdessen müssen Sie mit dem investierten Geld zwingend mehr Rendite erwirtschaften, als Sie der Bank Zinsen zahlen. Mit sehr konservativen Anlagen ist dies keineswegs so einfach.

Es stimmt, dass Sie sich eine höhere Flexibilität sichern, wenn Sie die Hypothek nicht amortisieren, zumal viele Banken Rentnern wie Ihnen gar keine neuen Hypotheken mehr vergeben. Dennoch würde ich die Frage der Teilamortisation nicht von vornherein ausschliessen.

Es ist klar, dass die Banken kein Interesse an einer Amortisation der Hypothek haben. Denn solange Sie eine Hypothek behalten und dann auch noch Anlagen tätigen, verdienen die Banken gleich doppelt. Ob für Sie dabei unter dem Strich die Rechnung immer aufgeht, ist aber nicht sicher. Wenn Sie amortisieren, fällt der Verdienst der Bank weg.

Und damit können wir den Kreis schliessen und sind wieder bei der Frage der Interessenkonflikte angelangt. Letztlich müssen Sie sich genau überlegen, welche Interessen und Bedürfnisse Sie persönlich haben, welche Risiken Sie eingehen können, und sich bewusst sein, dass eine Bank nie ein Wohlfahrtsunternehmen ist, sondern über eine optimale Beratung hinaus immer auch eigene Interessen hat.

Und das ist durchaus legitim.