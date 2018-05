Die Korrektur an den Aktienmärkten im Februar, März und April hat mich vorsichtig werden lassen. Darum überlege ich mir, meine Aktien zu verkaufen und stattdessen in einen Hedgefonds zu investieren, wo ich künftig abgesichert bin. Kann ich so meine Risiken senken? V.U.

Nein. Ich habe den Eindruck, dass Sie sich zu wenig bewusst sind, was Hedgefonds tatsächlich sind. Bei diesen Anlagevehikeln geht es nicht in erster Linie darum, dass Sie Ihre Anlagen absichern – abgeleitet vom englischen Wort «to hedge». Sie könnten Ihre Aktien durchaus absichern, aber nicht mittels eines Hedgefonds.

Zusätzlich zu speziellen Absicherungsinstrumenten für Ihr Depot könnten Sie strukturierte Produkte oder Fonds nutzen, welche Ihre Verlustrisiken eingrenzen.

Anders als Sie es sich wünschen, würden Sie mit einer Anlage in Hedgefonds deutlich erhöhte Risiken eingehen. Denn Hedgefonds, welche zur Anlageklasse der nicht traditionellen Anlagen oder auch alternativen Anlagen zählen, nutzen unterschiedliche Strategien, um eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Dabei werden auch im grossen Stil Derivate eingesetzt, Leerverkäufe getätigt und Anlagen auf Kredit getätigt, um mit dem Vehikel eine möglichst grosse Hebelwirkung zu erzielen.

Hedgefonds unterliegen weit geringeren Vorschriften und bieten manchmal nur eine beschränkte Transparenz. Wer in Hedgefonds investiert, sollte sich bewusst sein, dass er sehr grosse Risiken eingeht und das investierte Kapital oft sehr lange gebunden ist.

Anders als börsengehandelte Blue Chips oder traditionelle Anlagefonds ist es bei vielen Hedgefonds nicht möglich, seine erworbenen Anteile kurzfristig wieder zu verkaufen, oder ein Verkauf ist nur zu einem deutlich schlechteren Preis möglich. Oft setzen Hedgefonds auch Mindestanlagesummen voraus.

Für Privatanlegerinnen und Privatanleger ohne Spezialkenntnisse stufe ich eine Direktanlage in Hedgefonds als nicht sinnvoll ein, da diese die vom Hedgefonds verfolgten Strategie oft nur ungenügend verstehen und daher ihre tatsächlichen Risiken unter Umständen unterschätzen.

Lassen Sie sich also nicht vom englischen Begriff «to hedge» verwirren: Bei Hedgefonds sichern Sie sich keineswegs ab, sondern gehen in der Regel deutlich mehr Risiken ein, als Sie es derzeit mit Ihren Aktien tun.