Vorsorgekapital wird kantonal besteuert

Ich verfüge über ein Freizügigkeitskonto bei einer Bank in der Höhe von 620’000 Franken. Wenn ich mir diesen Betrag auszahlen lasse, fallen ja Steuern an. Spielt es eine Rolle, ob ich dabei zum Beispiel in Birmenstorf AG wohne oder in Oberiberg SZ. Wenn ja: Wie hoch ist die Differenz? P.D.

Ja, bei der Auszahlung von Vorsorgekapital spielt es in steuerlicher Hinsicht eine Rolle, wo jemand wohnt. Je nach Wohngemeinde, wo Sie angemeldet sind, macht es sogar einen beträchtlichen Unterschied, wie viel Steuern Sie auf Ihrem bezogenen Freizügigkeitskapital an den Fiskus abliefern müssen.

Ich habe dies anhand der von Ihnen genannten Gemeinden und Kantone konkret verglichen. Da ich Ihre genauen Verhältnisse nicht kenne, bin ich für das Beispiel davon ausgegangen, dass Sie alleinstehend und konfessionslos sind, keine Kinder haben und das Geld in einer Tranche beziehen, also ohne Staffelung.

In diesem Fall würden Sie auf dem Freizügigkeitsgeld von 620’000 Franken gemäss meiner Berechnung eine Gesamtsteuer an den Bund, Kanton und Gemeinde im aargauischen Birmenstorf von 52’619 Franken zahlen. Wenn Sie indes in Oberiberg im Kanton Schwyz angemeldet und steuerbar wären, würde der gesamte Steuerbetrag für Bund, Kanton und Gemeinde deutlich mehr ausmachen, 64’601 Franken.

Deutlich senken kann man die Steuerbelastung, wenn man das Vorsorgegeld nicht nur in einer Tranche, wie Sie es planen, sondern in mehreren Tranchen auszahlen lassen kann. Wenn Sie etwa 200’000 Franken mit 60 in einer ersten Tranche und den Rest später auszahlen lassen könnten, würde die Steuer auch in Oberiberg auf 47’926 Franken sinken.

Dies ist insbesondere wichtig, wenn jemand auch ein oder mehrere Konti der steuerbegünstigen Säule 3a besitzt. Hier ist es, wie das Fallbeispiel mit der Staffelung zeigt, wichtig, das 3. Säule-Geld nicht gleichzeitig mit der 2. Säule – also dem Vorsorgegeld aus der Pensionskasse oder dem Freizügigkeitskonto – auszahlen zu lassen. Der Grund: die gleichzeitig bezogenen Beträge werden steuerlich zusammengezählt und man bezahlt daher mehr Steuern.

Was es für Sie beim Bezug Ihres Freizügigkeitsgeldes steuerlich ausmacht, können Sie auch selbst auf einem Steuerrechner simulieren, den mehrere Banken auf ihren Internetseiten aufgeschaltet haben. Einen einfach zu bedienenden entsprechenden Steuerrechner finden Sie etwa auf der Website der Postfinance unter Privatkunden und der Untersparte Tools und Rechner.