3. Säule: Junge wählen höheren Aktienanteil

Ich habe bei der Credit Suisse ein 3.-Säule-Vorsorgekonto. Meine Beraterin hat mir den CSA Mixta-BVG mit 35 Prozent Aktien empfohlen. Ich hatte gelesen, dass man darauf achten soll, dass der Aktienteil sehr hoch ist, da Obligationen seit längerer Zeit kaum etwas abwerfen. Nun bin ich etwas skeptisch. Ich bin 36 Jahre alt. Was meinen Sie? H.W.

Der Ihnen von Ihrer Bank empfohlene Vorsorgefonds CSA Mixta-BVG Index 35 investiert indirekt über indexierte Anlagefonds in Obligationen, Aktien, Geldmarktinstrumente und Schweizer Immobilien. Der Aktienanteil bewegt sich jeweils zwischen 30 und 40 Prozent.

Rund 35 Prozent des Kapitals fliessen in Schweizer-Franken-Anleihen, 10 Prozent in Fremdwährungsobligationen, die aber zum Franken abgesichert sind, und weitere 15 Prozent in inflationsindexierte Obligationen, ebenfalls zum Franken abgesichert. Mit diesem Instrument erreichen Sie über die verschiedenen Anlageklassen hinweg eine breite Diversifikation.

Es stimmt, dass Schweizer-Franken-Anleihen von Schuldnern mit sehr guter und guter Bonität fast keine Rendite mehr abwerfen. Der Fonds kompensiert dies mit den Fremdwährungsanleihen und dem Aktienanteil. Dennoch werden die Renditechancen durch den hohen Obligationenanteil von gesamthaft rund 60 Prozent stark eingeschränkt. Dafür dürfen Sie davon ausgehen, dass sich die Kursschwankungen bei diesem Fonds einigermassen in Grenzen halten.

Da Sie noch jung sind und Ihnen bis zu Ihrem ordentlichen Pensionierungsalter noch fast 30 Jahre bleiben, würde ich einen Vorsorgefonds wählen, der einen hohen oder höheren Aktienanteil aufweist. Für mich gilt die Faustregel: Je jünger jemand ist, desto höher kann der Aktienanteil in den Vorsorgefonds sein, da er oder sie einen längeren Anlagehorizont aufweist.

Auf lange Sicht bieten Aktien deutlich höhere Renditemöglichkeiten als Anleihen. Gerade die steuerbegünstigte Säule 3a eignet sich meines Erachtens gut, um langfristig in Aktien zu investieren. Denn da bleibt das Kapital ja in der Regel während vieler Jahren liegen. Schon ein kleiner Renditeunterschied von eins, zwei oder drei Prozent macht über all die Jahre hinweg viel aus.

Einen höheren Aktienanteil hätten Sie im direkt vergleichbaren CSA Mixta-BVG Index 45 oder in dem gerade von Ihrer Bank neu lancierten CSA Mixta-BVG Index 75. Bei Letzterem liegt der Aktienanteil bei deutlich höheren 68 bis 82 Prozent, und der abgesicherte Teil des Fremdwährungsengagements liegt bei mindestens 70 Prozent.

Mit dem hohen Aktienanteil überschreitet der Fonds an sich die nach Art. 55 BVV 2 vorgegebene Kategorienbegrenzung für Aktien und beinhaltet auch ein höheres Risiko, dafür bietet er langfristig aber attraktivere Renditechancen.

Mit einer Total Expense Ratio (TER) von 1 Prozent ist er auch leicht teurer als die Variante mit dem kleineren Aktienanteil. Sie müssen sich gut überlegen, wie viel Risiken Sie tragen wollen und können. Auf lange Sicht sehe ich bei den Vorsorgefonds mit dem höheren Aktienanteil für Sie mehr Chancen. Sie müssen sich aber bewusst sein, dass Sie bei diesen Anlagevehikeln stärkere Kursschwankungen erleben würden.