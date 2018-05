UBS bietet kaum Auswahl bei Vorsorgefonds

Ich habe ein 3.-Säule-Konto bei der UBS und möchte in Fonds investieren. Wegen der hohen Gebühren möchte ich aber keine Vitainvest-Fonds. Kann ich mit dem 3.-Säule-Geld auch günstige ETF-Produkte der UBS mit hohem Aktienanteil kaufen? H.S.

Nein. Ich habe mich direkt bei der UBS erkundigt und gefragt, welche Möglichkeiten für Sie als UBS-Kundin bestehen, wenn Sie keinen der Vitainvest-Vorsorgefonds nutzen möchten. Und wie es sich bei der Grossbank mit Fremdprodukten für die steuerbegünstigte Säule 3a verhält.

Auf meine Anfrage hin erklärte Christina Murri von der UBS-Kommunikationsabteilung: «UBS bietet beim Fiscadepot der Säule 3a ausschliesslich die acht UBS-Vitainvest-Anlagefonds mit aktivem Management an.» Die Grossbank halte derzeit an ihrem aktiven Multi-Manager-Ansatz fest. «Unsere Kunden profitieren so von zusätzlicher Diversifikation über ausgewählte, renommierte Vermögensverwalter mit verschiedenen Anlagestilen.»

Dass die UBS, anders als Konkurrenten wie etwa Swisscanto Invest, keine passiv verwalteten Vorsorgefonds anbietet, erachte ich für wenig kundenfreundlich, zumal sie als grösste Fondsanbieterin der Schweiz auch eine Vielzahl erfolgreicher Indexfonds und Exchange Traded Funds im Angebot hat, diese aber für die zweite und dritte Säule nicht zugänglich macht.

Das ist aus meiner Sicht schade, denn der Kunde sollte selbst entscheiden können, ob er ein aktiv oder passiv geführtes Vehikel nutzen will. Leider ist es auch nicht möglich, dass Sie einfach einen Indexfonds einer anderen Fondsfirma in Ihr Fiscadepot legen, wie UBS-Sprecherin Christina Murri bestätigt: «Ein UBS-Kunde kann sein Säule-3a-Guthaben nur in die hauseigenen UBS-Vitainvest-Vorsorgefonds investieren. Eine Investition in einen Vorsorgefonds der Konkurrenzanbieter ist nicht möglich.»

Die Vitainvest-Fonds der UBS sind Portfolio-Vehikel, die sich durch unterschiedlich grosse Anteile in Obligationen, Aktien und Immobilien unterscheiden. Ausserdem können Sie je nach Ihrer Strategie den Fokus auf die Schweiz oder die ganze Welt legen.

Den geringsten Aktienanteil haben Sie beim UBS Vitainvest 12 World. Bei diesem wird der grösste Teil des Geldes in Anleihen investiert. Der Aktienanteil bewegt sich in einer Bandbreite zwischen 7 und 17 Prozent.

Den höchsten Aktienanteil hingegen bietet der UBS Vitainvest 75, bei dem zwischen 70 und 80 Prozent des Kapitals in Aktien fliessen und nur der geringere Teil in Obligationen, Immobilien und Geldmarktinstrumente.

Alle Vehikel zeichnen sich durch eine breite Diversifikation aus und werden aktiv verwaltet. Letzteres hat zur Folge, dass die Gebühren tatsächlich vergleichsweise hoch sind: Beim Vitainvest 12 beträgt die Gesamtkostenkennziffer Total Expense Ratio TER 1,28 Prozent und beim Vitainvest 75 World sogar 1,74 Prozent. Diese Gebühren gehen letztlich von Ihrer Rendite weg.

Ein Pluspunkt ist aber, dass Sie die Fondsanteile im Rahmen der 2. Säule und der 3. Säule als UBS-Kundin kostenlos kaufen und wieder verkaufen können und die Fondsanteile nach der Pensionierung ebenfalls kostenlos in ihr Depot bei der Bank übertragen können. Sie müssen die Fonds mit der Auflösung der 3. Säule also nicht verkaufen und neue Fonds erwerben, sondern können diese behalten.

Sie können also entweder einen der Vitainvest-Fonds kaufen, oder aber Sie können Ihr 3.-Säule-Konto als Ganzes zur Konkurrenz zügeln, welche passiv verwaltete Fonds, wie Sie dies wünschen, auch für die 3. Säule im Angebot haben.

In Ihrem Fall würde ich das Konto bei der UBS belassen und trotz der Gebühren einen Vitainvest-Fonds nutzen, gleichzeitig aber ein neues 3.-Säule-Konto bei einer Konkurrenzbank eröffnen und künftig dort das 3.-Säule-Geld einzahlen. Dabei können Sie den Auftrag so erteilen, dass das einbezahlte Geld laufend in kostengünstige passiv verwaltete Vorsorgefonds angelegt wird.

Mit dieser Strategie haben Sie den Vorteil, dass Sie später nicht nur über ein 3.-Säule-Konto verfügen, sondern über zwei oder mehrere. Das ist wichtig für den späteren Bezug: Denn nur so können Sie später das 3.-Säule-Geld gestaffelt über mehrere Jahre hinweg beziehen und so erheblich Steuern sparen.

Ich kann mir gut vorstellen, dass die UBS irgendwann ebenfalls einen passiv verwalteten Vorsorgefonds ins Angebot aufnimmt. Dann können Sie das dort parkierte Geld kostenlos in dieses günstigere Vehikel wechseln.