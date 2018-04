Immo-Schnäppchen sind eine Illusion

Ich und meine Partnerin haben hohe Bargeldbestände auf der Bank. Erachten Sie den Zeitpunkt für einen Wohnungskauf für günstig? Und welche Risiken bergen für mich hohe Bankguthaben. C.Z.

Aus meiner Sicht sollten Sie die beiden Aspekte trennen. Die Wohnung sollten Sie nicht kaufen, um das Geld anzulegen. Eine Eigentumswohnung würde ich nur erwerben, wenn Sie damit für sich und Ihre Partnerin den gewünschten Wohnkomfort realisieren können. Die Wohnung sollte Ihnen in erster Linie Freude machen.

Ob sich der mögliche Wohnungskauf letztlich auch als gutes Geschäft erweist, hängt vom Preis ab. Gleich vorweg: Günstig bekommen Sie eine Eigentumswohnung in Basel, wo Sie wohnen, nicht. Und in den meisten anderen Schweizer Städten in der Regel auch nicht. Schnäppchen finden Sie kaum – es sei denn, diese hätten einen Haken.

Die Preise für Immobilien sind angesichts der rekordtiefen Zinsen in den letzten Jahren stark angestiegen. Nach wie vor herrscht eine hohe Nachfrage. In einigen Regionen ist es zu Preisübertreibungen gekommen. Sollten die Zinsen deutlich anziehen, ist mit einer Preiskorrektur zu rechnen. Vorerst ist eine Korrektur am Immobilienmarkt nicht in Sicht.

Falls die Europäische Zentralbank und in ihrem Schlepptau auch die Schweizerische Nationalbank Ende Jahr oder im nächsten Jahr die Geldschrauben etwas anziehen, könnten auch die Hypozinsen langsam steigen. Eine richtige Preiskorrektur bei den Eigentumswohnungen erwarte ich aber erst, wenn die Hypozinsen deutlich höher notieren. Dann werden einige Leute, welche sich beim Immobilienkauf zu stark verschuldet haben, finanziell unter Druck kommen. Davon sind wir noch weit entfernt.

Ein Immobilienkauf ist immer eine langfristige Sache. Denn wie es das Wort sagt, sind Ihre finanziellen Mittel gebunden und ein Wiederverkauf ist aufwendig. Darum würde ich nicht nur auf den Preis achten, sondern vor allem darauf, ob Sie mit dem Wohnungskauf die Wohnqualität für sich und Ihre Partnerin steigern können und ob Sie im Vergleich zu einer Mietwohnung ökonomisch besser fahren.

Abgesehen von temporären Preisschwankungen am Immobilienmarkt bin ich überzeugt, dass auf lange Sicht die Immobiliennotierungen steigen. Denn der Boden in der Schweiz ist begrenzt und rar. Auch wenn es mal zu einer Korrektur kommt, stufe ich Immobilien in der Schweiz an guter Lage und von solider Bauqualität auf lange Sicht als robuste Wertanlage ein.

Wie Sie mir schreiben, wollen Sie für den Immobilienkauf Ihre Vorsorge nicht antasten. Das halte ich für richtig. Angesichts Ihrer beträchtlichen Barbestände ist dies auch nicht nötig. Auch die Tragbarkeit scheint gut gegeben zu sein. Für die Finanzierung sehe ich kein Problem. Dafür würde ich auch einen Teil Ihrer liquiden Mittel einsetzen.

Da Sie Ihre hohen Barbestände bei einer Kantonalbank mit Staatsgarantie deponiert haben, müssen Sie sich betreffend der damit verbundenen Risiken keine Sorgen machen. Problematisch ist ein anderer Aspekt: Sie bekommen auf dem vielen Geld praktisch keinen Zins. Nach Abzug der Gebühren erzielen Sie auf Ihren liquiden Mitteln eine Negativrendite. Sie verlieren also Geld.

Daher rate ich Ihnen unabhängig von der Frage, ob Sie eine Eigentumswohnung kaufen oder nicht, wenigstens einen Teil der hohen Barmittel zu investieren. Natürlich gehen Sie bei einem Investment Risiken ein. Dafür haben Sie je nach gewählter Strategie attraktive Renditechancen.

In einem ersten Schritt würde ich zusammen mit Ihrer Bank prüfen, welches Risikoprofil und welche Strategie zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passen. Sie müssen sich genau überlegen, welche Risiken Sie eingehen möchten und können. Denn wenn es zu Verlusten kommt, tragen Sie diese immer alleine.

Falls Sie eine Anlage erwägen, würde ich angesichts der hohen Bewertungen an den Aktienmärkten gestaffelt vorgehen und eine Korrektur abwarten.

Da Sie noch jünger sind, würde ich insbesondere auch noch weiter in Ihre Altersvorsorge investieren – etwa über Maximaleinzahlungen in die steuerbegünstigte Säule 3a und Zusatzeinzahlungen in Ihre Pensionskasse.

Beides können Sie von Ihren Steuern abziehen. Damit sparen Sie Steuern, stärken vor allem aber Ihre Altersvorsorge, was künftig immer wichtiger wird.