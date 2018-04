Werden ETFs zum Bumerang?

Meine Bank nutzt bei der Vermögensverwaltung vor allem ETFs. Diese werden auch oft empfohlen, zum Teil auch Zertifikate. Doch welche Risiken gehen wir mit diesen Instrumenten ein? A. P.

In erster Linie tragen Sie das Marktrisiko. Mit einem Exchange Traded Fund (ETF), der an den Swiss-Market-Index gekoppelt ist oder von einem Zertifikat des Schweizer Aktienmarkts abgedeckt wird, sind Sie den Kursschwankungen des SMI ausgesetzt. Sie partizipieren, wenn der SMI steigt, sind aber ebenso mit an Bord, wenn der Markt in den Keller rauscht.

Der grosse Vorteil dieser Instrumente besteht darin, dass man mit geringen Gebühren ganze Märkte oder Anlageklassen abdecken und so auch mit wenig Kapitaleinsatz eine sehr breite Diversifikation erreichen kann. ETFs unterlegen als Sicherheit die Anlagen vielfach mit Sondervermögen. Im Konkursfall bleibt dieses Sondervermögen unangetastet. Erhöht wird die Sicherheit zudem, indem man ETFs mit physischer Replikation nutzt.

Zertifikate, welche als Schuldverschreibung strukturiert sind, beinhalten indes ein Emittentenrisiko. Bei einem Zusammenbruch der Bank, welche das Produkt emittiert hat, droht für Sie als Anleger ein Totalausfall. Sie erinnern sich an Lehman Brothers.

Weil ETFs leicht gehandelt werden können und eine hohe Transparenz aufweisen, sind sie über die Diversifikationsmöglichkeiten und tiefen Gebühren hinaus nicht nur bei Privaten, sondern auch bei institutionellen Investoren sehr beliebt.

Der enorme Erfolg der ETFs könnte sich unter Umständen aber in einer Krisensituation auch als Bumerang erweisen. So sehr ich selbst die Vorteile von ETFs schätze und diese auch im Rahmen meiner Kolumnen und Blogs regelmässig empfehle, frage ich mich, welche Wirkung die enormen Summen entfalten werden, wenn wir das nächste Mal einen grossen Crash an den Finanzmärkten erleben.

Noch nie waren so gewaltige Geldbeträge in ETFs parkiert. Was passiert, wenn eine Vielzahl von Investoren im Zuge eines Crashs aus den ETFs aussteigen will? Wird der phänomenale Erfolg der ETFs gar zum Systemrisiko? Inwiefern werden die ETFs den Abwärtstrend in einem Crash sogar noch deutlich verstärken? Und kann die nötige Liquidität auch dann noch garantiert werden?

Ich habe selbst keine Antwort auf die Fragen, zumal wir für überzeugende Antworten noch über zu wenig Erfahrungswerte verfügen. Meines Erachtens braucht es über diese Fragestellungen eine breitere Debatte im Finanzsektor.

Jedenfalls sollten Anleger, die wie Sie einen Grossteil ihres Vermögens in ETFs halten, die möglichen Gefahren, welche der Erfolg dieser Instrumente wahrscheinlich beinhaltet, im Hinterkopf behalten und bei Ihren Risikoabwägungen mitberücksichtigen.