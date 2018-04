3. Säule: Die Anlagedauer macht den Unterschied

Die höheren Zinsen in der 3. Säule sind auch nicht viel höher, als wenn ich mein Geld sonst auf dem Bankkonto lasse. Lohnt sich die 3. Säule? K. O.

Es stimmt, dass die Zinsen derzeit auch auf dem 3.-Säule-Geld sehr bescheiden sind. Doch das muss nicht immer so bleiben. Die 3. Säule ist eine langfristige Entscheidung: Wenn Sie im Rahmen der steuerbegünstigten Säule 3a sparen, legen Sie Geld mit einem Anlagehorizont von vielleicht zwanzig bis dreissig Jahren auf die hohe Kante.

Momentan sind die Zinsen noch tief. Aber wer weiss, vielleicht sieht die Zinslandschaft in fünf oder zehn Jahren schon wieder ganz anders aus. Vielleicht bekommen Sie dann wieder, wie früher, wesentlich mehr Zins auf Ihrem 3.-Säule-Sparbatzen. Allerdings wäre dann auch die Inflation deutlich höher als heute.

Doch selbst eine sehr geringe Zinsdifferenz macht auf lange Sicht schon einiges aus. Würden Sie während zwanzig Jahren jedes Jahr 6000 Franken in die 3. Säule einzahlen und hätten auf dem 3.-Säule-Konto einen Zins von 0,2 Prozent, wie es derzeit zum Beispiel die UBS zahlt, dann hätten Sie nach den zwanzig Jahren mit Zins und Zinseszins immerhin 122’552.20 Franken auf der Seite. Bei einem geringeren Zins von nur 0,1 Prozent wären es aber nur 121’268 Franken. Also immerhin fast 1300 Franken weniger.

Momentan sind wir aber in einer Phase mit historisch tiefen Zinsen. In der Praxis dürften Sie über eine so lange Phase wohl einen höheren Durchschnittszins erreichen. Erst recht mehr Rendite erzielen könnten Sie, wenn Sie das 3.-Säule-Geld in kostengünstige Vorsorgefonds investieren würden. Hier sind Sie zwar stärkeren Kursschwankungen ausgesetzt. Auf eine lange Frist von zehn, zwanzig oder dreissig Jahren, während denen das Vorsorgegeld liegen bleibt, gleichen sich diese Kursausschläge in der Regel wieder aus.

Darum empfehle ich, das 3.-Säule-Geld möglichst nicht auf dem Konto mit mickrigen Zinsen zu parkieren, sondern es in günstige Vorsorgefonds mit je nach Ihrem Risikoprofil angepasstem Aktienanteil anzulegen.

Zusätzlich zum Zins auf dem 3.-Säule-Kapital gilt es den Steuerspareffekt zu berücksichtigen. Da Sie die Einzahlungen in die 3. Säule in Ihrer Steuererklärung zum Abzug bringen dürfen, können Sie über die Jahre einiges an Steuern einsparen. Zwar wird das 3.-Säule-Kapital beim Bezug auch besteuert – dann aber zu einem reduzierten Satz, getrennt vom übrigen Einkommen, sodass unter dem Strich eine beträchtliche Steuerersparnis resultiert.