Steuern: Ausbildungskosten abziehen

Meine Tochter (17) beginnt nach den Sommerferien eine Lehre, was es ihr nicht erlaubt, weiterhin zu Hause zu wohnen. Können entsprechende Unterbringungskosten und Aufwände für das wöchentliche Pendeln steuerlich abgesetzt werden? C. K.

Ja. Die Berufslehre Ihrer noch minderjährigen Tochter ist eine Erstausbildung. Bei den Steuern sind Ausbildungskosten für Erstausbildungen abziehbar. Voraussetzung ist allerdings, dass die entstehenden Kosten für die Unterbringung und das wöchentliche Pendeln in einem direkten Zusammenhang mit der Lehre stehen, was im Fall Ihrer Tochter gegeben ist.

Je nach Konstellation kann ein Teil des Aufwands als Berufskosten geltend gemacht werden – etwa die Fahrt Ihrer Tochter in den Betrieb. Kosten im Zusammenhang mit der Berufsschule gelten als Ausbildungskosten. Dazu zählen auch Zahlungen für Lehrmittel. Generell gilt: Ausbildungskosten, die von den Eltern getragen werden, können von diesen als auswärtige Ausbildungskosten abgezogen werden. Speziell ist die Situation, da Ihre Tochter unter der Woche nicht nach Hause zurückkehren kann, sondern eine externe Unterbringung benötigt. Sie ist also während ihrer Lehrzeit Wochenaufenthalterin.

Wochenaufenthalter, die an ihren Arbeitstagen am Arbeitsort bleiben müssen, weil eine Heimkehr nicht möglich oder zumutbar ist, und dort übernachten müssen, aber die Wochenenden oder ihre freien Tage an ihrem eigentlichen Wohnort und steuerlichen Wohnsitz verbringen, dürfen die Mehrkosten für den auswärtigen Aufenthalt in ihrer Steuererklärung geltend machen. Da Sie als Vater alle Kosten tragen und Ihre Tochter noch minderjährig ist, dürfen Sie die durch die Erstausbildung Ihrer Tochter entstehenden Kosten bei den Steuern abziehen.

In der Regel können Pauschalansätze für die auswärtige Verpflegung geltend gemacht werden. Falls der Arbeitgeber Ihrer Tochter eine Mahlzeitenverbilligung leistet, gelten reduzierte Pauschalansätze. Für die Unterbringung können Sie die effektiven Kosten etwa für ein Zimmer einsetzen, wobei Sie diese belegen müssen. Weiter dürfen Sie die Kosten für das wöchentliche Pendeln vom Arbeitsort zum Wohnsitz am Wochenende zum Beispiel mit dem Zug sowie die Fahrtkosten am auswärtigen Ort zum Lehrbetrieb und der Berufsschule steuerlich geltend machen, vorausgesetzt, dass Sie auch diese Kosten alle tragen und über entsprechende Belege verfügen. Bitte beachten Sie, dass die genauen Abzugsmöglichkeiten kantonal stark variieren.

Wie viel Sie im Detail abziehen können, erfahren Sie in der Wegleitung zur Steuererklärung. Auf jeden Fall empfehle ich Ihnen, über die genauen Auslagen für die Ausbildung Ihrer Tochter genau Buch zu führen und alle Belege aufzubewahren. Wenn Sie diese Kosten in der Steuererklärung abziehen, müssen Sie davon ausgehen, dass Sie die geltend gemachten Abzüge später im Detail belegen müssen.