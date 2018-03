Wie das Vorsorgekapital für Sie arbeiten sollte

Meine Lebenspartnerin (56) ist aus dem Erwerbsleben ausgetreten und hat das Vorsorgekapital der 2. Säule provisorisch auf einem Freizügigkeitskonto deponiert. Nun möchte sie das Kapital bei einer sicheren Bank in einen Vorsorgefonds investieren. Das Geld soll bei Eintritt ins Pensionsalter in Form einer monatlichen Rente ausbezahlt werden. Welche Bank können Sie mir dafür empfehlen? W. B.

Zuerst gilt es einen wichtigen Punkt zu klären: Von einem Freizügigkeitskonto kann man sich keine Rente auszahlen lassen wie bei der Pensionskasse. Vielmehr muss man das Vorsorgegeld bei der Pensionierung vom Freizügigkeitskonto als Kapital beziehen.

Da spielt es keine Rolle, ob das Geld einfach auf dem Freizügigkeitskonto parkiert wird, wo es praktisch keinen Zins mehr abwirft, oder ob es in Vorsorgefonds investiert wird, welche langfristig eine höhere Rendite versprechen. Die einzige mir bekannte allenfalls zu prüfende Lösung bietet die Stiftung Auffangeinrichtung BVG mit ihrem Vorsorgeplan (WO).

Gemäss den Vorgaben der Stiftung Auffangeinrichtung BVG können in diesem Vorsorgeplan Arbeitnehmerinnen, welche aus der obligatorischen Vorsorge ausscheiden, ihre Vorsorge gemäss Artikel 47 BVG weiterführen. So wäre es möglich, dass Ihre Lebenspartnerin später eine monatliche Rente ausbezahlt bekäme.

Es gibt aber eine Einschränkung: «Die Anmeldung zur Weiterführung der Vorsorge hat innert drei Monaten nach Ausscheiden aus der obligatorischen Vorsorge zu erfolgen.» Ich weiss nicht, ob Ihre Lebenspartnerin erst gerade aus der Pensionskasse ausgeschieden ist, oder ob dies schon länger zurückliegt. Falls der Zeitraum nicht mehr als drei Monate umfasst, könnten Sie prüfen, ob für sie eine Weiterführung der Vorsorge über den Vorsorgeplan WO der Stiftung Auffangeinrichtung BVG infrage kommt.

Auch einen anderen wichtigen Punkt gilt es zu beachten: Die Finanzierung des Vorsorgeplans WO müsste auf der Basis des bisherigen Lohnes vollumfänglich von Ihrer Lebenspartnerin übernommen werden. Das wird teuer, weil es ja keine Beiträge eines Arbeitgebers mehr gibt.

Möglich wäre auch, das Freizügigkeitskapital bei einer Versicherung in eine Leibrente zu investieren, welche dann eine monatliche Rente bis ans Lebensende garantiert. Damit wäre das Langlebigkeitsrisiko abgedeckt. Allerdings sind Leibrenten renditemässig und steuerlich unattraktiv.

Davon abgesehen, sehe ich eine ganz andere Möglichkeit: Ihre Lebenspartnerin könnte nach der Pensionierung einen Vermögensverzehr vornehmen. Nach der Auszahlung des Freizügigkeitskapitals würde dann per Dauerauftrag von der Bank jeden Monat ein zuvor festgelegter Betrag an sie überwiesen. Sie würde sich somit von ihrem eigenen ausbezahlten Freizügigkeitskapital selbst eine monatliche Summe auszahlen, was einer Rente ähnlich wäre. Anders als eine Rente müssen diese monatlichen Beträge vom Konto dann nicht versteuert werden, da es ein Vermögensverzehr ist. Allerdings wird das Kapital mit den Jahren dann immer geringer, und Ihre Lebenspartnerin trägt das volle Langlebigkeitsrisiko selbst.

Nun könnten Sie versuchen, mit einer Anlage in Vorsorgefonds über eine höhere Rendite den Kapitalstock zu erhöhen. Allerdings müssen Sie sich bewusst sein, dass eine höhere Rendite auch mehr Risiken bedeutet. Je höher der Aktienanteil bei den Vorsorgefonds, desto mehr Renditechancen haben Sie. Gleichzeitig sind aber auch die Schwankungen und die Anlagerisiken höher.

Ihre Lebenspartnerin muss daher für sich selbst abklären, wie viele Risiken Sie mit dem Vorsorgegeld eingehen kann und will. Denn man kann nicht davon ausgehen, dass das Börsenwetter immer so freundlich bleibt wie in letzter Zeit, sondern sollte sich auch darauf einstellen, dass die Finanzmärkte auch mal wieder eine längere Zeit durch eine Baisse gehen. Darum ist es wichtig, dass man seine eigene Risikofähigkeit nicht überschätzt und breit diversifiziert. Bei den Vorsorgefonds ist ausserdem auf die Gebühren zu achten, da diese einen Teil der Rendite wegfressen.

Generell sind Vorsorgefonds mit passiver Strategie oder auch Exchange Traded Funds meist deutlich günstiger als aktiv geführte Fonds, punkto erreichte Rendite aber nicht zwingend schlechter. Wenn das Freizügigkeitsgeld nur einfach auf dem Konto liegt, bringt es kaum Zins, ist aber im Fall eines Bankkonkurses nur begrenzt geschützt, da nur maximal 100’000 Franken pro Kunde konkursprivilegiert sind. Wertschriften wie Fonds bleiben aber im Besitz der Kunden – auch im Konkursfall der Bank.

Wer hohe Beträge auf dem Freizügigkeitskonto liegen lässt, sollte auf die Sicherheit der Bank besonderen Wert legen. Über den gesetzlichen Schutz hinaus, den alle Banken aufweisen, bieten die meisten Kantonalbanken dank ihrer Staatsgarantie einen deutlich höheren Schutz für die Einlagen.