Hoch riskante Investition in die Zukunft

Freunde von mir haben Geld in einen Private-Equity-Fonds investiert und mich eingeladen, ebenfalls Geld in diesen Fonds einzuzahlen. Offenbar locken hohe Renditen. Doch ich bin Laie. Was muss ich mir unter Private Equity vorstellen? V.I.

Private Equity umschreibt die Finanzierung von Firmen, die nicht an einer Börse gehandelt werden, sondern privat von Investoren finanziert werden. Wenn Sie in Private Equity investieren, beteiligen Sie sich an einer Risikokapitalfinanzierung. Tatsächlich sind die Risiken bei solchen Investitionen überdurchschnittlich hoch, weil man in einem frühen Stadium in ein Unternehmen investiert. Gerade bei Jungunternehmen kommt es in den ersten Jahren häufig zu einer Geschäftseinstellung oder einem Konkurs.

Dafür sind die Chancen bei Private-Equity-Anlagen gross: Man ist von Anfang an dabei, falls aus der Firma später ein erfolgreiches Unternehmen wird und partizipiert im grossen Stil an dessen Erfolg. Ob die Firma jemals Erfolg haben wird, ist allerdings im frühen Stadium völlig ungewiss. Darum legen Private Equity-Fonds ihr Kapital in eine Vielzahl unterschiedlicher Firmen an. Ein Teil davon geht unter, einige wenige aber schaffen den Durchbruch und werden erfolgreich und bringen den Investoren oft sehr viel Gewinn.

Wichtig bei einer Private-Equity-Anlage ist neben dem Risikobewusstsein auch der lange Anlagehorizont. Sie müssen sich auf eine lange Anlagedauer einstellen und darauf, dass das Geld lange gebunden ist. Private-Equity-Anlagen kann man in der Regel nicht einfach von einem Tag auf den anderen wieder verkaufen, wie dies bei börsenkotierten Aktien, Fonds oder Obligationen möglich ist. Man ist oft während Jahren gebunden und der Ausstieg ist oft erst nach Jahren möglich.

Neben der schweren Handelbarkeit von Private-Equity-Anlagen sind Sie auch weniger regulatorisch geschützt. Private-Equity-Fonds sind deutlich weniger der staatlichen Regulierung ausgesetzt als an der Börse kotierte Wertschriften. Sie können bei einem Private-Equity-Investment beispielsweise nicht den gleichen Transparenzanspruch geltend machen, wie bei einer Anlage in börsenkotierte Wertschriften. Diese geringere Transparenz und Regulierung birgt für Sie über das eigentliche Anlagerisiko hinaus zusätzliche Gefahren.

Dazu kommt, dass sich in diesem Bereich auch unseriöse Anbieter tummeln, welche den Anlegern das Blaue vom Himmel versprechen, aber nur das schnelle Geld zulasten naiver Kunden suchen. Für einen Laien ist es oft nicht ganz einfach, seriöse von unseriösen Anbietern zu unterscheiden. Obwohl der Private-Equity-Sektor interessante Renditechancen hat, erachte ich solche Anlagen für Privatanleger ohne besondere Kenntnisse und Erfahrung für nicht sinnvoll.

Falls Sie dennoch an solchen Anlagen interessiert sind, würde ich ausschliesslich in Private-Equity-Fonds investieren, welche von bekannten Banken und Fondsgesellschaften geführt und gehandelt werden.