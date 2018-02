Hoher Zins bedeutet hohe Absturzgefahr

Ich bin auf eine interessante festverzinsliche Obligation zu 6,25 Prozent Zins pro Jahr gestossen: Enespa for Renewable Energy. Dies ist eine Firma, die in den Betrieb von Kunststoffrecycling-Anlagen investiert. Ist es ein Risiko, in eine solche Firma zu investieren? H.B.

Die Aktiengesellschaft mit Adresse in Appenzell sucht derzeit via Internet Kapital, um eine Recyclinganlage zu realisieren. Dabei versprechen die Kapitalsucher, dass sie in der Lage sind, Abfallkunststoff «sauber und sinnvoll zu hochwertigem Rohöl» wieder zu verarbeiten. Nachdem eine Pilotanlage erfolgreich gewesen sei, werde nun der Bau einer Anlage mit einer höheren Kapazität geplant. Die Verträge für In-, Output und Standorte seien abgeschlossen. Aus dem Gewinn des ersten Standortes sollen später weitere Anlagen gebaut werden.

Wie realistisch dieses Geschäftsmodell ist und ob die von den Kapitalsuchern als innovative Errungenschaft angepriesene Methode tatsächlich funktioniert, kann ich absolut nicht beurteilen. Ich kann Ihnen aber mit Sicherheit sagen, dass für Sie eine Investition keineswegs risikolos ist. Bei einer Obligation hängt das Risiko in erster Linie von der Bonität und den Sicherheiten ab, welche der Kapitalnehmer bietet.

Im konkreten Fall der von Ihnen erwähnten Firma besteht kein Kreditrating einer Bank oder einer unabhängigen Ratingagentur, auf das Sie sich stützen könnten. Sie müssen sich somit auf die Informationen des Unternehmens verlassen. Bevor ich auch nur einen Franken investieren würde, würde ich genau abklären, welche Sicherheit man mir als Kapitalgeber offeriert.

Sollte das Unternehmen mit seinem Recyclingverfahren keinen Erfolg haben und allenfalls scheitern, wie dies übrigens viele Unternehmen aus allen Branchen jedes Jahr tun, müssten Sie damit rechnen, dass Sie Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Sie tragen somit das volle Anlagerisiko.

Dies lässt sich auch aus dem hohen Zins ablesen. Sehr sichere Bundesobligationen der Schweizerischen Eidgenossenschaft mit zehn Jahren Laufzeit werfen aktuell praktisch eine Nullrendite ab. Auch andere Frankenanleihen von Unternehmen mit einem hohen Kreditrating zahlen momentan oft weniger als ein Prozent Zins. Wenn jemand im aktuellen Tiefzinsumfeld bereit ist, einen sehr hohen Zins zu bezahlen, bedeutet dies in der Regel auch, dass man ein sehr hohes Risiko eingeht.

Mit hohen Sicherheiten bekäme ein Unternehmen auf dem Kapitalmarkt üblicherweise rasch zu einem tieferen Zins Kapital, zumal gerade viele institutionelle Investoren angesichts des Anlagenotstandes wegen der rekordtiefen Zinsen mit viel Aufwand geeignete Anlagemöglichkeiten suchen.

Ich gebe Ihnen recht, dass 6,25 Prozent pro Jahr attraktiv tönt. Nur sollten Sie sich bewusst sein, dass Ihr Kapital während der Laufzeit von fünf Jahren gebunden wäre, da ein Ausstieg kaum einfach möglich wäre. Und vor allem, dass Sie ein hohes Anlagerisiko tragen.

Persönlich würde ich als Privatinvestor nie direkt in ein Unternehmen investieren, da man selbst die effektiven unternehmerischen und finanziellen Risiken kaum genügend beurteilen kann. Aus meiner Sicht ist dies ein Risikoinvestment, welches nur für Leute infrage kommt, die bereit und in der Lage sind, auch alles zu verlieren.