Wem sollen wir unser Vermögen anvertrauen?

Wir, ein Rentnerehepaar, haben unsere Eigentumswohnung verkauft und möchten den Erlös im Umfang von einer Million Franken werterhaltend anlegen. Wir benötigen diesen Betrag nicht für unseren Lebensunterhalt. Wir haben mit zwei Banken Gespräche geführt und sind nun nicht sicher, welches der beste Weg ist. Was raten Sie? F.M.

Die Wahl eines passenden Vermögensverwalters ist in der Tat heikel. Sie schreiben mir, dass Sie im Anlagegeschäft nicht versiert sind und daher für Sie eine Investition in Eigenregie nicht infrage kommt. Wenn jemand über kein Fachwissen und keine Erfahrung im Anlagebereich verfügt und auch keine Freude an Geldthemen hat, halte ich eine externe Vermögensverwaltung für sinnvoll.

Es ist gut, dass Sie schon mit zwei Banken ein Gespräch geführt haben. Eigentlich würde ich Ihnen raten, noch weitere Institute in Ihren Auswahlprozess einzubeziehen. Dadurch bekommen Sie selbst einen Überblick über verschiedene Verwaltungsansätze. Denn die Modelle, welche die einzelnen Banken anbieten, sind recht verschieden.

In einem Punkt sind sich die verschiedenen Modelle allerdings oft ähnlich: Meist wird auch bei Vermögen von einer Million Franken eine fondsbasierte Vermögensverwaltung angeboten. Das heisst, die Verwaltung erfolgt standardmässig mittels Einsatz von oft hauseigenen Fonds gemäss den mit Ihnen festgelegten Vorgaben und Risikoprofilen. Auch wenn Berater gerne von individuellem Service schwärmen, ist es in der Praxis so, dass viele Banken letztlich eigentliche Vermögensverwaltungsfabriken sind, wo vieles automatisiert ist. Das muss nicht zwangsläufig negativ sein.

Wichtig ist aber, dass man als Kunde weiss und versteht, was genau mit dem eigenen Geld passiert. Für Sie entscheidend ist, dass Ihr Kapital professionell angelegt wird. Voraussetzung dafür ist die Expertise, welche eine Bank mitbringt. Dabei geht es nicht allein um die eigentliche Anlage des Investitionsbetrages, sondern auch um deren spätere systematische Überwachung gemäss den mit Ihnen vereinbarten Anlagevorgaben und Ihrem persönlichen Risikoprofil.

Das ist meines Erachtens zentral: Je genauer Ihre Bank mit Ihnen abklärt, was Ihre Wünsche und Risikovorstellungen sind, desto eher ist sie in der Lage, das Geld Ihren Vorstellungen gemäss zu investieren. Darum ist es wichtig, dass sie Ihre Lebensumstände, die übrigen Vermögens- und Steuerverhältnisse und Ihre weiteren Lebensziele im Detail kennt und berücksichtigt.

Das alles gibt es natürlich nicht kostenlos. Die Verwaltungsgebühren liegen meist in einer Bandbreite von einem bis zu teilweise sogar knapp zwei Prozent, je nach Komplexität des Mandates. Ein Vergleich der Gebühren lohnt sich, denn diese gehen von Ihrer Rendite weg. Wenn Sie als konservative Anleger in erster Linie auf sehr sichere Frankenobligationen setzen, bleibt nach Abzug der Gebühren oft nicht mehr viel übrig. Zusätzlich verdient Ihre Bank auf den eigenen Fonds, welche sie im Rahmen des Mandates nutzt. Wenn ein Institut vermehrt passive Fonds einsetzt statt aktive, sind die Gebühren geringer.

Bei welchem Modell für Sie ein besseres Resultat herauskommt, kann kaum vorausgesagt werden. Zielrenditen oder vergangene Renditezahlen mit dem entsprechenden Modell sind nie verbindlich. Davon sollten Sie sich nicht blenden lassen. Keine Bank wird Ihnen eine Renditegarantie bieten. Sie müssen sich bewusst sein: Das Anlagerisiko tragen immer Sie selbst.

Darum ist es so wichtig, dass Sie sich genau überlegen, welche Risiken Sie eingehen möchten und können, diesbezüglich klare Anweisungen erteilen und diese schriftlich festhalten. Auch sollte Transparenz herrschen, was mit den Retrozessionen passiert, also mit den Kickbacks der Fondsanbieter an die Banken. Zudem sollten alle Transaktionsgebühren im Verwaltungsmandat eingeschlossen sein, da sonst ein problematischer Anreiz besteht, möglichst viele Depotumschichtungen vorzunehmen, was Ihre Kosten erhöht.

Professionalität, Expertise und Gebühren sind nur ein Teil der Aspekte für die Wahl des Vermögensverwalters. Ebenso wichtig ist das Vertrauen, welches Sie den Beratern und dem Institut gegenüber aufbringen. Hier spielen auch subjektive Faktoren eine Rolle: Ihrem Vermögensverwalter vertrauen Sie viele persönliche Informationen an. Da scheint es mir wichtig, dass Sie zu einer Person auch grosses Vertrauen haben und sich bei ihr wohlfühlen.

Die Professionalität ist eine Grundvoraussetzung – das Vertrauen aber ist keine Selbstverständlichkeit. Darum rate ich Ihnen, noch weitere Gespräche mit Banken zu führen. So können Sie nicht nur die Verwaltungsmodelle und Gebühren vergleichen, sondern können auch menschlich einen Eindruck von den Beratern gewinnen und eher abschätzen, zu wem Sie das nötige Vertrauen aufbauen können.