Ohne Risiko gibt es kaum noch Renditen

Ich habe 2014 auf Anraten eines Bankberaters in den Postfinance-Fonds 1 Bond investiert. Seither hat dieser an Wert verloren. Jetzt habe ich gehört, dass Obligationenfonds künftig noch weiter an Wert verlieren könnten. Würden Sie verkaufen? S.I.

Der Fonds 1 Bond der Postfinance verspricht zwar eine hohe Sicherheit, zumal er nur in Geldmarktanlagen und Obligationen mit hoher Schuldnerqualität investiert und Engagements in Fremdwährungsanleihen zum Franken absichert. Zu den grössten Positionen des Fonds gehören Topschuldner wie die Eidgenossenschaft, die Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, die Europäische Investitionsbank oder der US-Staat.

Die Entwicklung des Fonds ist aber in der Tat enttäuschend: Im letzten Jahr war die Performance rund 1 Prozent negativ, und auch in diesem Jahr liegt sie wieder leicht im Minus. Tatsächlich rentieren viele Frankenanleihen von sehr sicheren Schuldnern nicht. Auch die Rendite der Eidgenössischen Bundesanleihen bewegte sich in den letzten Jahren im Minus. Mit sehr sicheren Obligationen kann man angesichts der nach wie vor sehr tiefen Zinsen nur schwer Geld machen.

Immerhin versucht der Fonds dies mit einem Engagement auch in höher rentierenden Fremdwährungsanleihen zu kompensieren. Doch auch da waren die Renditen mehrheitlich gering. Am schwachen Anleihenmarkt allein liegt die enttäuschende Leistung des Postfonds 1 Bond allerdings nicht, denn der Fonds schneidet seit Jahren schlechter als der Vergleichsindex ab. Zusätzlich stehen Fondsgebühren mit einer Total Expense Ratio von 0,8 Prozent an. Immerhin haben Sie einen bescheidenen Ertrag. Im letzten Jahr wurde Ihnen ein zu versteuernder Ertrag von 1.05 Franken ausgeschüttet. Auf dem aktuellen Wert erreichen Sie auf dem Fonds somit einen Ertrag von rund 1,1 Prozent.

Das ist bescheiden, aber immerhin noch mehr, als wenn Sie das Geld einfach auf dem Konto liegenlassen. Hilfreich dabei ist, dass Sie bei der Postfinance für den Fonds keine Depotgebühren zahlen. Dies trifft aber nur zu, falls Sie den Fonds wirklich bei der Postfinance aufbewahren. Falls Sie noch Depotgebühren bezahlen müssten, würde dies von Ihrem Ertrag weggehen und die Anlage noch uninteressanter machen.

Positiv ist auch, dass die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Anleihen Restlaufzeiten von weniger als fünf Jahren aufweisen. Das hält das Rückschlagrisiko bei einem Zinsanstieg etwas in Grenzen. Einen eigentlichen Kurseinbruch erwarte ich nicht. Eine Garantie, dass Sie nicht noch weitere Buchverluste erleiden, haben Sie aber nicht.

Mit anderen Anlagen haben Sie deutlich höhere Renditechancen. In der Regel müssen Sie dann aber auch deutlich höhere Risiken tragen, wie die jüngsten Turbulenzen an den Aktienmärkten zeigten.