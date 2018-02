Dividendenperlen glänzen im Sturm

Wir sind ein Ehepaar, über 70-jährig und beide bei guter Gesundheit. Ich las in der «SonntagsZeitung» Ihren Artikel über Dividendenperlen, insbesondere über den erwähnten ETF SPI Select Dividend 20 Index. Es reizt mich, 40’000 bis 50’000 Franken zu investieren. Wäre der Zeitpunkt für einen Kauf jetzt gut, oder wäre es besser, bis nach den Zinszahlungen von Roche und Novartis zu warten? B. B.

Gleich vorweg: Den idealen Zeitpunkt, um bei Aktien oder Indexprodukten, welche an einen Aktienindex gekoppelt sind, einzusteigen, gibt es nicht. Zwar sind viele Aktien aufgrund der Korrektur etwas günstiger geworden. Sie wissen aber nicht, ob es im Laufe dieses Jahres vielleicht noch viele weitere Korrekturen gibt. Dann hätten Sie teuer gekauft.

Da Sie primär an den Dividenden interessiert sind und weniger an der eigentlichen Kursentwicklung, spielen die Kursschwankungen für Sie eine sekundäre Rolle. Dies trifft allerdings nur zu, wenn Sie wirklich die nötige Risikobereitschaft und vor allem auch gute Nerven haben. Denn Sie müssen sich bewusst sein, dass nach den Jahren mit tiefen Zinsen und steigenden Aktienkursen die Märkte noch weit stärker korrigieren könnten, als wir es jetzt im Februar gesehen haben. Manch einer bekommt dann eben doch kalte Füsse, wenn die Kurse massiv tiefer notieren.

Rational kann Sie die Kursentwicklung aber kaltlassen, solange Sie bei den Dividendenperlen die gewünschten Erträge erwirtschaften. Und dafür sieht es momentan nicht schlecht aus. Die erhöhte Nervosität an den Finanzmärkten ändert nichts daran: Die Unternehmensgewinne entwickeln sich derzeit sehr erfreulich, und einige Börsenfirmen haben sogar eine Erhöhung der Dividende angekündigt. Aktuelles Beispiel ist der Versicherer Zurich Allied, welcher der Generalversammlung beantragt, die ohnehin schon hohe Dividende zu steigern und zusätzlich ein Aktienrückkaufprogramm zu starten.

Unabhängig von der Situation an den Finanzmärkten, die schwer beurteilbar ist, ist der Zeitpunkt für den Kauf von Dividendenperlen wegen der bevorstehenden Dividendenausschüttungen momentan attraktiv: Denn wenn Sie jetzt noch kaufen, kommen Sie bei den meisten Firmen bereits in den nächsten paar Wochen und Monaten in den Genuss der Dividende. Dies gilt auch, wenn Sie einen Exchange Traded Fund erwerben, der etwa an den SPI Select Dividend 20 Index gekoppelt ist.

Nun haben Sie mir geschrieben, dass Sie eine grössere Position Roche-Genussscheine besitzen. Auch diese werfen eine schöne Dividende ab. Allerdings tragen Sie bei diesem Titel ein Klumpenrisiko, da dies weitaus die grösste Position in Ihrem Depot ist. Da rate ich Ihnen zu mehr Diversifikation. Das geht einfach, indem Sie weitere Dividendenperlen wie Zurich, Swiss Re, Swisscom, Nestlé, Swiss Life oder Adecco kaufen oder indem Sie eben einen ETF nutzen, welcher an einen Dividendenperlen-Index gekoppelt ist.

Abwarten mit einem Kauf eines solchen würde ich trotz Ihrem Klumpenrisiko bei Roche nicht. Zwar ist es so, dass gerade Dividendenperlen und entsprechend auch ETFs, welche an Aktien mit hoher Dividendenrendite gebunden sind, nach der Dividendenausschüttung sinken – weil ja die Dividende weggeht. Sie können dann in der Tat günstiger kaufen.

Gleichzeitig verpassen Sie aber kurzfristig die Dividenden, welche nun in den kommenden Wochen ausgeschüttet werden. Der Kurs wird ohnehin stark schwanken – die Dividenden hingegen hätten Sie auf sicher. Wenn Sie also mit dem deutlich erhöhten Kursschwankungsrisiko gut leben können, halte ich derzeit den Zeitpunkt, um noch von den Dividenden zu profitieren, für interessant.