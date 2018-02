Warum die 2.-Säule-Renten sinken könnten

Ihren Artikel über den Umwandlungssatz habe ich gelesen. Wie üblich sehr interessant. Doch eine Frage habe ich noch: Was genau bezeichnet man als obligatorischen und was als überobligatorischen Teil bei der 2. Säule? R.P.

Für die obligatorische Versicherung im Rahmen einer Pensionskasse besteht eine Eintrittsschwelle: Diese liegt bei einem Jahreslohn von 21’150 Franken. Weiter bestimmt der sogenannte Koordinationsabzug, welcher Lohn bei der Pensionskasse versichert ist. Dabei wird der Koordinationsabzug vom Jahreslohn in Abzug gebracht. Aktuell liegt der Koordinationsabzug bei 24’675 Franken. Der versicherte Lohn fällt entsprechend geringer aus.

Obligatorisch versichert werden muss der Lohn zwischen 24’675 und 84’600 Franken. Die Idee dahinter ist, dass die Pensionskasse als 2. Säule auf der 1. Säule der AHV aufbaut. Der Lohnanteil unter dem Koordinationsabzug wird durch die AHV abgedeckt, was darüber liegt, von der Pensionskasse. So soll verhindert werden, dass die gleichen Lohnanteile doppelt versichert sind.

Im Rahmen des BVG-Obligatoriums macht der koordinierte Lohn – also nach Koordinationsabzug – maximal 59’925 Franken aus. Dagegen wird über einem Jahreslohn von 21’150 Franken mindestens ein Lohn von 3525 Franken versichert. Lohnbestandteile unter der Schwelle von 84’600 Franken fallen in den obligatorischen Teil der Pensionskasse und die Lohnbestandteile darüber in den überobligatorischen Teil. Abgedeckt sind in der obligatorischen BVG-Versicherung Leistungen fürs Alter sowie für mögliche Hinterlassenen- und Invalidenrenten.

Im überobligatorischen Teil sind die Leistungen der einzelnen Kassen sehr unterschiedlich. Verbindlich sind für die Versicherten die Richtlinien der einzelnen Kassen, welche im Pensionskassenreglement festgelegt sind.

Für den obligatorischen Teil gibt es indes strenge gesetzliche Richtlinien: So besteht ein Mindestzinssatz, und das Alterskapital muss mit einem Umwandlungssatz von 6,8 Prozent in eine Rente umgewandelt werden. Pro 100’000 Franken Altersguthaben resultiert somit im obligatorischen Teil eine Rente von 6800 Franken pro Jahr.

Im überobligatorischen Teil sind die Pensionskassen indessen frei. Sie sind nicht an den gesetzlichen Umwandlungssatz von 6,8 Prozent gebunden. Entsprechend haben die meisten Kassen den Umwandlungssatz im überobligatorischen Teil in den letzten Monaten und Jahren stark gesenkt. Für die meisten Versicherten, welche sowohl über einen obligatorischen als auch einen überobligatorischen Teil verfügen, führt dies dazu, dass es faktisch zu einer Mischrechnung kommt und sie aufgrund der gesunkenen Umwandlungssätze im überobligatorischen Teil mit sinkenden Renten im Alter rechnen müssen.

Ich empfehle, den Vorsorgeausweis, den viele Versicherte in diesen Tagen zugestellt bekommen, genau zu studieren. Darin ist aufgeführt, wie sich das eigene Alterskapital im vergangenen Jahr entwickelt hat und welche Leistungen man im Alter erwarten darf. Angesichts der gesunkenen Umwandlungssätze im überobligatorischen Teil dürfte es für einige zu negativen Überraschungen kommen. Denn aufgrund der zum Teil markanten Anpassungen nach unten sinken auch die ausgewiesenen Leistungen im Alter.