Verwaltungsgebühren fressen Vermögen weg

Wir haben bei unserer Hausbank, mit Start 2013, über 400’000 Franken in ein Vermögensportfolio angelegt. Stand Ende 2017: 404’000 Franken und Gebühren von 17’000 Franken. Wenn ich dieses Geld in Top-Aktien mit drei bis vier Prozent Dividendenrendite angelegt hätte, wäre der Stand höchstwahrscheinlich 480’000 bis 500’000 Franken. Was raten Sie? Das Mandat aufzulösen und über längere Zeit in Top-Aktien zu investieren? H.B.

Die Performance Ihrer Bank ist in der Tat bescheiden und für Sie ärgerlich: Ausser Spesen ist für Sie nichts gewesen. Nun weiss ich allerdings nicht, nach welchen Vorgaben Ihre Bank das Geld angelegt hat. Ich nehme an, dass die Bank den Auftrag hatte, das Kapital konservativ zu investieren. Dann hat sie mit grosser Wahrscheinlichkeit vor allem auf sehr konservative Frankenanleihen gesetzt, welche im aktuellen Tiefzinsumfeld kaum mehr eine Rendite abwerfen.

Oft resultiert bei konservativen Frankenanleihen von erstklassigen Schuldnern nach Abzug der Gebühren sogar eine Negativrendite. Man legt also Geld drauf.

Tatsächlich wären Sie wohl sogar besser gefahren, wenn Sie das Geld einfach auf einem sicheren Konto parkiert hätten. Für Sie besonders irritierend ist zweifellos, wenn Sie die schwache Leistung der Bank mit den Berichten über die erfreuliche Entwicklung an den Aktienmärkten vergleichen. Darum kann ich Ihre Überlegung nachvollziehen, Ihr Geld in einige Renditeperlen zu investieren.

Mit solchen Aktien mit einer hohen Dividendenrendite können Sie auch in Schweizer Franken durchaus Renditen zwischen zwei bis fünf Prozent erzielen. Die Papiere des Rückversicherer Swiss Re oder des Versicherers Zürich beispielsweise bringen eine Dividendenrendite von rund fünf Prozent. Auch andere Schweizer Blue Chips wie Swisscom, Swiss Life, Nestlé, Novartis oder Roche erreichen Dividendenrenditen von zwei bis drei Prozent.

Leider hat die Sache einen Haken: Erstens sind die Dividenden nie garantiert. Obwohl Sie bei den erwähnten Firmen durchaus eine hohe Dividendenstabilität erwarten dürfen, gibt es keine Garantie, dass die Dividendenrendite immer so hoch bleibt und dass tatsächlich immer eine Dividende ausgeschüttet wird. Im Krisenfall kann auch auf eine Ausschüttung einer Dividende verzichtet werden, wie man es im Zuge der Finanzkrise bei den Grossbanken erlebte.

Zweitens sind die Schwankungsrisiken bei Aktien deutlich höher als bei Anleihen. Im aktuell positiven Börsenumfeld hätten Sie mit den Dividendenperlen nicht nur schöne Erträge erwirtschaftet, sondern zum Teil auch beträchtliche Buchgewinne erreicht. Doch auch diese sind keineswegs garantiert. Im Gegenteil: Nachdem die Aktienmärkte schon deutlich gestiegen sind, müssen Sie jederzeit mit einer Korrektur rechnen. So kann es sein, dass Sie bei Dividendenperlen plötzlich auf beträchtlichen Buchverlusten sitzen. Da müssen Sie die nötige Risikofähigkeit und die Nerven besitzen, um dies aushalten zu können.

Bevor Sie eine Strategieänderung wie von Ihnen beschrieben vollziehen, empfehle ich Ihnen, genau zu überlegen, wie viel Risiko Sie eingehen wollen und können. Dividendenperlen sollten Sie nur halten, wenn Sie Buchverluste problemlos verkraften können und die Papiere mit einem langen Anlagehorizont von mindestens fünf bis acht Jahren halten möchten.

Wichtig ist auch, dass Sie eine breite Diversifikation sicherstellen. Mit einigen wenigen Dividendenperlen gehen Sie nämlich ein Klumpenrisiko ein, was zu vermeiden ist.