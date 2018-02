Ein Teil meines Depots besteht aus US-Techfirmen mit Google, Apple, Netflix, Amazon usw. Der fallende US Dollar frisst zusehends die Rendite auf. Ich spiele mit dem Gedanken, die Gewinne jetzt mitzunehmen. Ich habe mal gelesen, dass es keine gute Idee ist, langfristig Anlagen in Dollar zu halten. Was ist Ihre Meinung dazu? R.K.

Mit Ihren US-Techaktien tragen Sie ein doppeltes Risiko, verfügen aber auch über doppelte Chancen.

Die von Ihnen erwähnte Aussage, dass es keine gute Idee sei, langfristig Anlagen in Dollar zu halten, würde ich so nicht unterstützen. Wenn Sie etwa Aktien der Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway der US-Investorenlegende Warren Buffett in den letzten zwanzig oder dreissig Jahren gehalten hätten, wären Sie selbst unter Berücksichtigung der Dollarentwicklung mehr als nur happy. Das Gleiche können jene sagen, die seit zehn Jahren Aktien von Apple halten.

Wer in US-Wertpapiere investiert, muss sich zwei Überlegungen machen: Was erwarte ich von den Unternehmen, in die ich investiere, und was passiert beim Dollar? Die von Ihnen gehaltenen sogenannten Fang-Aktien, also die Techunternehmen Facebook, Amazon, Netflix und Google, sind massgeblich für die zahlreichen Rekorde an den US-Börsen mitverantwortlich.

Dass allerdings auch bei den Techstars die Bäume nicht ganz in den Himmel wachsen, zeigen die neusten Zahlen von Facebook. Zwar erreichte der Umsatz im letzten Quartal einen Höchstwert, und auch der Gewinn legte um rund ein Fünftel zu. Doch bei den wichtigen Nutzerzahlen hat Facebook enttäuscht. Da weist Facebook das schwächste Wachstum seit drei Jahren aus.

Das Beispiel Facebook zeigt die Problematik der Techtitel: Die Unternehmen florieren, aber die Erwartungen der Anleger sind extrem hoch – bisweilen wahrscheinlich übertrieben hoch. Gleichzeitig lassen sich die teuren Aktienkurse nur rechtfertigen, wenn die Techfirmen auch künftig ein hohes Wachstumstempo erreichen. Über kurz oder lang kann da die Rechnung nicht mehr aufgehen.

Sobald sich irgendwann abzeichnet, dass die hohen Wachstumsraten nicht mehr geschafft werden können, werden die Techaktien abgestraft, obwohl die Techriesen auch dann noch gute Ergebnisse erzielen.

Ich mache den Vergleich mit China: Das Reich der Mitte wächst nach wie vor noch stärker als die USA oder Europa. Dennoch waren viele Investoren enttäuscht, als sich nach dem langen Boom die Wachstumsraten etwas abschwächten. Wenn Top-Firmen wie Apple und die Google-Mutterfirma Alphabet zusammen eine höhere Börsenkapitalisierung erreichen als etwa alle im Deutschen Aktienindex enthaltenen Unternehmen wie Siemens, SAP, Bayer, BASF, Allianz oder BMW und Daimler zusammen, stellt sich für mich die Frage, wie rational die Bewertung von Apple und Google tatsächlich noch ist.

Meines Erachtens sind die Bewertungen der US-Techaktien zu hoch und eine heftige Korrektur nur eine Frage der Zeit.

Wesentlich komplexer stufe ich die Frage nach dem Dollar ein. Hier habe ich den Eindruck, dass die Märkte nach unten übertrieben haben. Dennoch gibt es durchaus ein wichtiges Argument, das für einen tendenziell schwachen Dollar spricht: Die Regierung Trump hat wenig Interesse an einer Erstarkung der US-Währung. Dank dem schwachen Dollar werden US-Produkte international konkurrenzfähiger. Das hilft dem US-Export und hält die amerikanische Wirtschaft auf Touren. Selbst wenn sich der Dollar etwas erholt, würde es mich erstaunen, wenn er in nächster Zeit über einen Franken steigen würde.

Für Gewinnmitnahmen bei Ihren Techaktien spricht aus meiner Sicht weniger der Dollar als vielmehr die irrational anmutenden Bewertungen der Techbörsenstars.