Wie Sie mit Wasser Geld verdienen können

Wasser sei das Öl der Zukunft, hört man immer wieder. Darum möchte ich in Wasser-Anlagen investieren. Haben Sie mir einen Tipp, welche Möglichkeiten es gibt? U.H.

Wie Sie glaube ich auch, dass Wasser in Zukunft zu einem der wertvollsten Rohstoffe weltweit avancieren wird. Das klingt für uns Schweizerinnen und Schweizer vielleicht überraschend, da wir wunderbares Quellwasser im Überfluss haben und selbst unser Leitungswasser in den Städten Trinkwasserqualität hat. Doch wenn man etwas in der Welt herumkommt, stellt man rasch fest, dass es nur wenige Länder gibt, welche über eine solch hohe Wasserqualität verfügen und Wasserreserven verfügen. Selbst in Europa sollte man das Leitungswasser in vielen Ländern nicht trinken und in Asien, Afrika und selbst den USA muss man mit negativen gesundheitlichen Folgen rechnen, wenn man Leitungswasser zu sich nimmt.

In manchen Staaten Afrikas und Asiens herrscht heute schon massiver Wassermangel, welcher sich in Zukunft noch akzentuieren dürfte und immer wieder auch ethische Debatten über das Wassergeschäft auslöst. Um den Rohstoff Wasser könnte es denn auch künftig vermehrt Konflikte geben.

Ihre Überlegung ist somit richtig: Wenn etwas zur Mangelware wird, steigt sein Preis. Dies kann man heute schon in Ländern mit schlechter Leitungswasserqualität beobachten. Selbst in fortschrittlichen Ländern wie Israel ist Mineralwasser sehr teuer. Vom Wassermangel profitieren werden nicht nur Mineralwasserproduzenten, sondern auch zahlreiche Unternehmen, welche im Bereich Wassertechnologie tätig sind – etwa für die Wasseraufbereitung und Wassereffizienz.

Da die richtige Auswahl geeigneter Firmen aus dem Bereich Wassertechnologie komplex ist, würde ich für Wasser-Anlagen auf spezialisierte Fonds setzen. Zu den Pionieren in diesem Bereich gehören der Pictet Water Fund und der Swisscanto Equity Funds Global Water Invest. Beide fokussieren sich seit Jahren auf das Thema «Wasser» und investieren mit ihren Anlagevehikel in eine Vielzahl von unterschiedlichen Unternehmen aus dem Wasser- und dem Wassertechnologiesektor. Weil sie schon seit zehn und mehr Jahren aktiv sind, lässt sich anhand dieser Fonds aufzeigen, dass sich Wasseranlagen auch mit einem langen Anlagehorizont durchaus lohnen.

Wie bei jeder Aktienanlage müssen Sie bei diesen Fonds allerdings mit stärkeren Kursschwankungen rechnen. Ein Nachteil beider Fonds sind die beträchtlichen Kosten. Beide weisen eine Kostenkennziffer Total Expense Ratio von rund 2 Prozent aus, was von Ihrer Rendite abgeht.

Eine Alternative bietet der Lyxor ETF World Water, der an den World Water Index CW gekoppelt ist und eine tiefere TER von 0,6 Prozent verrechnet. Ob Sie auf lange Sicht mit den aktiv geführten Wasserfonds von Swisscanto oder Pictet besser fahren als mit einem Wasser-ETF lässt sich nicht voraussagen.

In das Thema Wasser investieren können Sie natürlich auch mittels Einzelaktien: Etwa indem Sie Aktien von Nestlé mit einem beträchtlichen Wassergeschäft kaufen. Wasser macht bei Nestlé aber nur einen Teil des Konzerns aus. Zudem erreichen Sie mit den Wasserfonds eine weit bessere Diversifikation und einen klareren Fokus auf das Thema Wasser.