Anleger werden für Trumps Reformen bluten

US-Präsident Donald Trump und seine Steuerreform waren am WEF in Davos in aller Munde. Wo sehen Sie die Vor- und Nachteile? Wo sehen Sie Risiken für Anleger? E. K.

Die US-Steuerreform ist bislang der grösste politische Erfolg von US-Präsident Trump. Er hatte sie seinen Wählern schon im Wahlkampf in Aussicht gestellt. Auch an den Finanzmärkten wurde lange gezweifelt, ob er dieses Wahlversprechen tatsächlich einlösen wird und das Paket durch das Parlament bringt. Doch zum grossen Ärger aller Kritiker aus dem demokratischen Lager hat er es geschafft und konnte die wohl tiefgreifendste Veränderung des amerikanischen Steuersystems seit 30 Jahren umsetzen.

Damit hat er den Satz für die Unternehmenssteuern von 35 auf 21 Prozent reduziert und temporär befristet die Einkommenssteuersätze vermindert. Die massive Senkung der US-Unternehmenssteuer macht den Wirtschaftsstandort USA im internationalen Kontext deutlich attraktiver. Die Aktienmärkte haben begeistert reagiert. Für Unternehmen ist es nun lohnenswert, wenn sie ihren Sitz in den USA haben. Die Amerikaner wollen so mehr Steuersubstrat in ihr Land zurückholen und dafür sorgen, dass mehr Jobs geschaffen werden.

Wie das funktionieren könnte, zeigt das Beispiel von Apple: Der Techriese wird seine immensen Geldreserven zurück in die USA bringen, Milliarden von Steuern zahlen, und er plant grosse Investitionen. Mit der US-Steuerreform wird gleichzeitig international der Standortwettbewerb nochmals intensiviert.

Für die Schweiz ist die Massnahme negativ, weil damit zu rechnen ist, dass sie einige US-Firmen und damit auch Steuereinnahmen und Jobs verlieren wird. Auch andere Länder kommen durch die US-Steuerreform in Zugzwang: Sie müssen sich überlegen, ob sie ihre Unternehmenssteuern ebenfalls weiter senken wollen, um für ausländische Unternehmen attraktiv zu bleiben. Dies gilt insbesondere auch für die Schweiz, welche bislang für US-Firmen aus steuerlicher Sicht interessant war.

Konsequenzen hat die US-Steuerreform auch für Anleger. Denn die einschneidende Veränderung des US-Steuersystems gibt es nicht umsonst. Die Reform führt dazu, dass der amerikanische Haushalt deutlich belastet wird. Vor allem wird das amerikanische Haushaltsdefizit über zehn Jahre um bis zu 1500 Milliarden Dollar anschwellen. US-Präsident Trump argumentiert, dass die Rückkehr von US-Firmen die US-Wirtschaft noch mehr ankurbeln wird. Doch es bestehen an den Finanzmärkten zu Recht erhebliche Zweifel, dass dieser Effekt reicht, um die riesigen Steuerausfälle, welche durch die Reduktion der US-Unternehmenssteuern entstehen, zu kompensieren.

Banken schätzen die Wirkung auf das Bruttoinlandprodukt der USA über zehn Jahre auf nur einen Prozentpunkt, während die Gewinne der Firmen zunehmen dürften, weil die Unternehmen ja weniger Steuern abliefern müssen. Stimulierend auf den wichtigen US-Konsum dürfte ferner die zeitlich befristete geringere Steuerbelastung der Privatpersonen wirken.

Was als zusätzliche Fördermassnahme für die US-Wirtschaft gedacht ist, führt also dazu, dass der ohnehin schon riesige US-Schuldenberg noch weiter anwächst. Eigentlich wäre diese Stimulation gar nicht nötig: Der US-Wirtschaftsmotor brummt jetzt schon stark. Für die Investoren wird der gewaltige US-Schuldenberg aber zunehmend zu einer riskanten Hypothek. Wie so vieles in den USA erkaufen sich die Amerikaner auch die US-Steuerreform auf Pump, indem sie noch mehr Schulden machen.

Die Rechnung werden später die Anlegerinnen und Anleger bezahlen müssen: über eine deutlich steigende Inflation. Heute ist die Inflation in den USA noch kein Problem. Doch langfristig ist der immense US-Schuldenberg nicht anders abbaubar. Diesen Umstand sollte man sich als Privatinvestor vor Augen führen. Damit man sich rechtzeitig gegen eine später steigende Inflation absichern kann.