Wir haben eine Hypothek, 100’000 Franken fällig im April 2019 und eine zweite Tranche zu 200’000 Franken fällig 2021. Die 100’000 Franken wollten wir eigentlich 2019 auslaufen lassen. Nun empfiehlt uns unsere Bank, diese jetzt zu erneuern und diejenige über 200’000 Franken in vier Jahren dann zu halbieren. Was raten Sie? N.F.

Welchen Weg Sie bei der Erneuerung Ihrer Festhypothek nehmen wollen, hängt davon ab, wie viel Risiko Sie tragen können und möchten. Obwohl in den Medien und an den Finanzmärkten derzeit viel darüber spekuliert wird, dass die Zeiten der rekordtiefen Zinsen nicht nur in den USA, sondern auch bei uns in Europa langsam zu Ende gehen könnten, spricht meines Erachtens einiges dafür, dass die Zinssätze noch länger recht tief bleiben.

Zwar ist die Wirtschaft in Europa gut in Fahrt und auch der Arbeitsmarkt hat sich verbessert. Die Inflation ist indes weiter sehr tief und die Notenbanken sitzen aufgrund ihrer immensen Wertpapieraufkäufe der letzten Jahre auf millliardenschweren Bilanzen, die Sie vor einer Zinserhöhung zuerst abbauen müssen. Auch die Bilanz unserer Nationalbank ist massiv aufgebläht.

Es ist möglich, dass die Festhypothekensätze temporär etwas nach oben tendieren, sofern die Europäische Zentralbank ihre Anleihenaufkäufe stark senkt oder beendet. Dies bedeutet aber nicht zwingend eine nachhaltige Zinserhöhung – weder in ganz Europa und schon gar nicht bei uns in der Schweiz.

Dazu kommt, dass der Euro in den letzten Monaten sowohl gegenüber dem US-Dollar als auch gegenüber dem Schweizerfranken deutlich an Wert zugelegt hat. Wenn die Europäische Zentralbank die Zinsen anheben würde, wäre der Euro für die Anlegerinnen und Anleger noch attraktiver, da es mehr Zins gäbe, was dazu führen würde, dass die europäische Einheitswährung noch mehr steigt. Dies wäre zwar schön für unseren Exportsektor – für die Exporteure in der Eurozone aber nachteilig, da ihre Produkte auf dem Weltmarkt teurer würden. Die gut laufende Konjunktur in Europa könnte dadurch an Schwung verlieren.

Ich denke nicht, dass die EZB dieses Risiko eingehen will. Sie könnten also durchaus darauf spekulieren, dass die Hypozinsen noch länger tief bleiben. Eine Garantie dafür haben Sie aber nicht.

Wenn Sie mit dieser Ungewissheit nicht leben möchten, sind Sie mit dem Vorschlag Ihrer Bank auf der sicheren Seite. Denn damit können Sie die nach wie vor tiefen Zinsen für sich fest anbinden und gut schlafen, falls die Sätze entgegen meinen Erwartungen doch schneller anziehen. Sie zahlen aber unter dem Strich länger Zinsen, als wenn Sie die erste Tranche wie von Ihnen ursprünglich ins Auge gefasst schneller amortisieren.

Die zehnjährige Laufzeit würde ich übrigens nur wählen, falls Sie ganz sicher sind, dass Sie die Finanzierung wirklich so lange brauchen und ein Verkauf Ihrer Immobilie nicht infrage kommt. Ansonsten sind Sie sehr lange gebunden. Für eine längere Laufzeit in Ihrem Fall spricht neben den aktuell tiefen Zinsen immerhin die Tatsache, dass Sie bald in Rente gehen, wie Sie mir schreiben. Viele Banken sind bei Hypotheken an Pensionierte heute zurückhaltender. Mit der langen Festhypothek haben Sie die Gewähr, dass Sie die Finanzierung garantiert haben, auch wenn Sie pensioniert sind und weniger Einkommen haben.

Sofern Sie die nötigen liquiden Mittel dazu haben und auch sonst noch über etwas zusätzliche Reserven verfügen, würde ich mit der Pensionierung auf jeden Fall einen Teil der Hypothek amortisieren. Auf dem Sparkonto bekommen Sie weniger als Zins, als Sie der Bank für die Hypothek bezahlen. Eine Rückzahlung ist für Sie somit ein besseres Geschäft. Je mehr Sie amortisieren können, desto besser, auch wenn es die Bank nicht freut, da sie Einnahmen verliert.

Und noch ein Hinweis: Dass Ihnen Ihre Bank heute schon, viele Monate bevor Ihre Festhypothek ausläuft, eine Offerte unterbreitet, hat nicht nur mit gutem Kundenservice zu tun. Sie will Sie auch an sich binden und sicherstellen, dass Sie nicht auf die Idee kommen, zur Konkurrenz zu wechseln.

Diese Bindung ist aber für Sie eher ein Nachteil. Daher empfehle ich Ihnen, bevor Sie die Hypothek erneuern, neben Ihrer Hausbank auch mit zwei Konkurrenten oder auch einer Versicherung zu sprechen und von diesen ebenfalls eine Offerte einzuholen. Oft bekommt man dann noch attraktivere Konditionen. Jedenfalls sind die Ihnen von der Hausbank gebotenen Zinssätze bis jetzt nicht so vorteilhaft, dass Sie umgehend zuschlagen müssten, zumal wohl eine Forwardprämie eingeschlossen ist.

Da sollte noch eine Verbesserung zu Ihren Gunsten drin liegen. Falls Sie der Hausbank belegen können, dass die Konkurrenz für Ihr Objekt eine tiefere Hypothek bietet, ist sie nicht selten bereit, Ihnen noch etwas entgegenzukommen und Sie müssen nicht mal wechseln.