Clevere Absicherung für die alten Tage

Ich bin 49, geschieden und habe ein PK-Guthaben von 200’000 Franken. Dank einer Erhöhung meines Anstellungsgrads verdiene ich ab diesem Jahr 90’000 Franken brutto und habe die Möglichkeit, rund 30’000 Franken pro Jahr zu sparen. Wie soll ich mit diesem Geld hinsichtlich einer gesicherten Finanzlage nach der Pension umgehen? R. K.

Ihre finanzielle Sicherheit im Alter festigen können Sie in erster Linie über zwei Wege: Erstens empfehle ich Ihnen, bei Ihrer Pensionskasse zu prüfen, ob Sie freiwillige Einzahlungen in Ihre zweite Säule leisten können. Dies hätte den Vorteil, dass Sie einerseits nach der Pensionierung mehr Geld bekämen, anderseits schon heute kräftig Steuern sparen könnten. Denn freiwillige Einzahlungen in die zweite Säule dürfen Sie von den Steuern abziehen.

Je nach Höhe der Einzahlung kann dies eine markante Steuerersparnis zur Folge haben. Besonders attraktiv ist es, wenn Sie während mehrerer Jahre freiwillig in die Pensionskasse einzahlen. So erreichen Sie nicht nur einmalig, sondern über mehrere Steuerperioden hinweg eine willkommene Steuerreduktion. Vor allem aber verbessern Sie damit Ihre finanzielle Lage im Alter.

Doch Vorsicht: Empfehlenswert sind freiwillige Einzahlungen in die Pensionskasse aus meiner Sicht nur dann, wenn die Kasse finanziell gesund ist und über einen robusten Deckungsgrad verfügt. Entsprechende Kennzahlen zum Zustand der Kasse bekommen Sie direkt von Ihrer Vorsorgeinstitution.

Eine weitere Möglichkeit, um Ihre Sicherheit im Alter zu optimieren, bietet die steuerbegünstigte dritte Säule. Hier sparen Sie auf freiwilliger Basis für Ihr Alter. Als Angestellter mit Pensionskasse dürfen Sie pro Jahr maximal 6768 Franken auf ein Dritte-Säule-Konto bei einer Bank oder einer Versicherungspolice einzahlen. Wenn Sie dies in den verbleibenden rund 15 Jahren bis zur Pensionierung machen, kommt einiges zusätzliches Geld zusammen.

Auch hier gibt es einen grossen Pluspunkt punkto Steuern: Auch bei der dritten Säule dürfen Sie die freiwilligen Einzahlungen von den Steuern in Abzug bringen. Versteuern müssen Sie das Dritte-Säule-Geld erst bei der Auszahlung anlässlich der Pensionierung, allerdings zu einem reduzierten Satz. Dank der dritten Säule können Sie unter dem Strich über mehrere Jahre einiges an Steuern sparen und festigen zusätzlich Ihre Altersvorsorge erheblich.

Natürlich könnten Sie das Geld auch unabhängig von der zweiten und der dritten Säule fürs Alter sparen. Bei der Pensionskasse und der dritten Säule profitieren Sie aber von beträchtlichen Steueranreizen, was diese Sparform gerade für Ihren Zweck besonders interessant macht. Daher würde ich sowohl die dritte Säule voll ausnützen als auch in die zweite Säule freiwillig einzahlen, falls dies in Ihrem Fall möglich ist.