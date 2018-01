Parkiertes Kapital kann plötzlich schwinden

Ich habe seit etwa drei Jahren 350’000 Franken bei der UBS parkiert auf einem Privatkonto. Seit langem sollte ich gemäss meinem Bankberater das Geld investieren. Da ich dieses Geld aber als meine Altersvorsorge betrachte, kann ich nicht mit dem Risiko spielen. Ich darf nichts verlieren. Was würden Sie mir raten? Ein Risiko möchte ich nicht eingehen, und die Vorschläge, die von der Bank kommen, sind so kompliziert, als kämen sie in einer Fremdsprache daher. V.H.

Sie betonen in Ihrer Anfrage zweimal, dass Sie mit Ihrem Ersparten kein Risiko eingehen möchten. Das kann ich verstehen, da dieses Geld für Ihre Altersvorsorge bestimmt ist.

Allerdings sollten Sie sich bewusst sein: Sie gehen jetzt schon ein Risiko ein. Und zwar durch die Tatsache, dass Sie die 350’000 Franken bei einer einzelnen Bank einfach auf dem Konto parkiert haben. Einerseits bekommen Sie auf diesem beträchtlichen Sparbatzen praktisch keinen Zins mehr, bezahlen aber Kontoführungsgebühren, womit Sie auf dem Geld eine Negativrendite erwirtschaften. Sie verlieren also Geld.

Doch das ist noch das kleinere Problem. Das grössere Risiko sehe ich im Einlagenschutz. Würde Ihre Bank in Konkurs gehen, wären von Ihren 350’000 Franken nur maximal 100’000 Franken geschützt. Bei der restlichen Viertelmillion Franken müssten Sie damit rechnen, dass Sie diese verlieren würden, da die gesetzliche Einlagensicherung lediglich den Schutz von 100’000 Franken pro Kunde – und nicht etwa pro Konto – vorsieht.

Verstehen Sie mich richtig: Ich rechne nicht damit, dass die UBS in Konkurs geht, zumal diese heute weit robuster aufgestellt ist als in der Vergangenheit. Doch das Beispiel UBS hat uns gelehrt, dass selbst scheinbar sehr sichere Banken aufgrund von unerwarteten Konstellationen doch plötzlich in eine gefährliche Schieflage geraten oder wie die US-Grossbank Lehman Brothers sogar zusammenbrechen können.

Vor diesem Hintergrund rate ich Ihnen, wenigstens einen Teil Ihres Sparbatzens zu investieren. Anders als Bargeld bleiben Wertschriften selbst im Konkursfall einer Bank im Besitz der Kunden. Lassen Sie sich von Ihrer Bank einen verständlichen Anlagevorschlag ausarbeiten, welcher Ihrem Wunsch nach möglichst wenig Risiko Rechnung trägt. Sprechen Sie zusätzlich mit einer zweiten Bank und auch mit einer Versicherung. Dann haben Sie mehrere konkrete Offerten und können entscheiden. Wenn Sie auf Anleihen von erstklassigen Schuldnern und konservative Fonds setzen, bekommen Sie zwar auch nicht viel Rendite, aber immerhin mehr, als wenn Sie das Geld nur auf dem Konto liegen lassen. Ausserdem gibt es Anlagelösungen, welche Ihnen einen Kapitalschutz ermöglichen.

Je nach Ihrer übrigen Finanzlage kann es auch Sinn machen, wenn Sie mit einem Teil des Geldes eine freiwillige Einzahlung in Ihre Pensionskasse tätigen, sofern diese gesund ist. Oder in die 3. Säule einzahlen. Dann stärken Sie ohne grosse Risiken Ihre Altersvorsorge und sparen zusätzlich Steuern, da Sie solche Einzahlungen von den Steuern abziehen dürfen.

Welche Variante für Ihre persönliche Lebenssituation passend ist und Ihren Wünschen entspricht, sollten Sie in einem Vorsorgecheck analysieren lassen, der Ihre gesamte Finanzlage berücksichtigt und von jeder Bank oder Versicherung erstellt werden kann. Oft auch kostenlos. Dann sehen Sie auch, wie Sie ohne grosse Risiken allfällige Lücken in der Altersvorsorge schliessen können.