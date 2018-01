Warum Senioren mehr amortisieren sollten

Ich hatte meine Festhypothek zu zwei Dritteln auf zehn Jahre und zu einem Drittel auf drei Jahre abgeschlossen. Ich bezahle für die zehnjährige Laufzeit 1,9 Prozent. Heute sind die Zinsen tiefer. Die Hypotheken laufen 2018 aus. Was raten Sie: wieder eine Festhypothek abschliessen oder keine mehr? S. P.

In der Vergangenheit war für Sie die lang laufende Festhypothek eindeutig ein schlechtes Geschäft. Sie hätten in den letzten zehn Jahren Ihre Hausfinanzierung deutlich günstiger haben können und hätten je nach Produkt nur die Hälfte an Zinsen bezahlt. Im Nachhinein ist man natürlich immer klüger.

An Ihrem Beispiel zeigt sich aber die Problematik von langen Festverträgen. Niemand kann eine verbindliche Prognose zu den künftigen Zinsen machen. Wenn man mit seinem Zinsszenario falsch liegt, was ebenso wie bei Währungsprognosen einfach und oft der Fall ist, wirkt sich dies bei langen Festhypotheken brutal aus, wie Sie erleben mussten. Man zahlt lange Zeit zu viel, da man nicht locker aussteigen kann.

Nach Jahren sinkender und tiefer Zinsen glauben nun viele, dass die Zinsen in Zukunft steigen werden. Zwingend ist dies nicht. Es ist durchaus möglich, dass die Sätze hierzulande noch einige Zeit tief bleiben, bevor sie dann wahrscheinlich langsam anziehen. Falls die Zinsen aber schnell und kräftig in die Höhe gehen, wären Sie nun mit dem Abschluss einer länger laufenden Festhypothek gut bedient.

Was wirklich sinnvoll ist, hängt somit von Ihrem Zinsszenario ab. Allerdings sollten Sie bei Ihren Erwägungen nicht allein nur auf die Zinsen achten. Machen Sie sich auch Gedanken, welche Pläne Sie mit Ihrem Haus oder Ihrer Eigentumswohnung haben.

Sie schreiben, dass Sie 70 Jahre alt sind. Da die Banken gegenüber Rentnern restriktiver bei der Verlängerung von Hypotheken geworden sind und oft wegen der strengeren Tragbarkeitsregeln eine Teilamortisation verlangen, wäre es in Ihrem Fall möglicherweise ein Pluspunkt, wenn Sie eine zehnjährige Festhypothek abschliessen könnten. Die Zinsen sind weiter sehr tief, und Sie haben die Sicherheit, erstens sowohl die tiefen Sätze zu binden und zweitens die Hypothek behalten zu können.

Dennoch müssen Sie sich auch mit heiklen Fragen auseinandersetzen: Wie lange wollen und können Sie in Ihrer eigenen Immobilie wohnen bleiben? Festhypotheken schaffen Berechenbarkeit und Sicherheit, was in Ihren Fall ein Pluspunkt sein könnte. Sie werden aber im wörtlichen Sinn zu einer lästigen Hypothek, falls sich die Lebenssituation überraschend verändert und man die Finanzierung nicht mehr wünscht.

Sie müssen sich überlegen, was Ihnen lieber ist: hohe Flexibilität oder möglichst grosse Sicherheit aufs höhere Alter hin. Wenn Sie Letzterem den grösseren Stellenwert einräumen, wäre eine Festhypothek auf acht bis zehn Jahre wohl keine schlechte Wahl.

Bevor Sie aber einen Vertrag abschliessen, noch ein anderer Hinweis: Ich würde auch prüfen, ob Sie nicht mit allenfalls vorhandenen liquiden Mitteln einen Teil der Hypothek amortisieren möchten. Denn auf den Cashbeständen bekommen Sie kaum mehr Zins und gehen bei sehr grossen Beträgen über 100’000 Franken erhöhte Risiken im Fall eines Bankkonkurses ein. Vor allem aber sparen Sie sich bei einer Teilamortisation die Zinskosten.

Wer viel Cash hat, der sollte meines Erachtens die Hypothek reduzieren. Unter dem Strich machen Sie so ein besseres Geschäft.