Geringer Anlageerfolg? Hauen Sie auf den Tisch!

Ich habe beim VZ im Jahr 2011 angefangen mein Vermögen aufzubauen und schliesslich nach Jahren einen Stand von 438’000 Franken erreicht. Einige Male ging es stark runter. Unter dem Strich bleibt mir ein Gewinn von einem Prozent pro Jahr. Nun bin ich bei der Swiss Life auf die Anlagemöglichkeit Premium Delegate gestossen. Soll ich wechseln und da neu investieren? H.R.

Ihren Zeilen entnehme ich, dass Sie mit dem Anlageerfolg beim VZ nicht zufrieden sind. Ob da allenfalls nicht optimal investiert wurde, kann ich nicht beurteilen, da ich Ihre Depotzusammensetzung sowie Ihre gewählte Anlagestrategie und Ihre Vorgaben nicht kenne.

Ganz offensichtlich ist Ihr Vertrauen in Ihren Vermögensverwalter aber angeschlagen. Darum ist es höchste Zeit, dass Sie mit diesem zusammensitzen und Klartext sprechen. Ein Prozent Durchschnittsrendite auf viele Jahre hinweg wäre in der Tat bescheiden, zumal Sie mir schreiben, dass 37 Prozent des Geldes in Aktien stecken.

Ich rate Ihnen, mit Ihrem Vermögensverwalter die genauen Gründe für die aus Ihrer Sicht unbefriedigende Rendite zu ergründen und mit der Anlagestrategie und Ihren Risikovorgaben abzugleichen. Gab es konkrete Fehler? Wo braucht es bei der Strategie Anpassungen? Welche Vergleichswerte bestehen? Ist die Vertrauensgrundlage noch gegeben?

Anders als bei der bescheidenen Rendite sehe ich keinen Kritikpunkt in den starken Kursschwankungen. Mit diesen müssen Sie leben, wenn Sie eine erhöhte Rendite anstreben. Falls Ihnen diese Schwankungen Mühe machen, sollten Sie eher eine deutlich konservativere Strategie wählen. Doch selbst dann kann es aufgrund von Währungsveränderungen in einem breit diversifizierten Depot zu unliebsamen Ausschlägen kommen. Anhand der Erkenntnisse über die Gründe für den aus Ihrer Sicht zu geringen Anlageerfolg können Sie für sich eher abschätzen, ob für Sie ein Wechsel Sinn macht. Denn egal zu wem Sie wechseln: Alle Anbieter kochen auch nur mit Wasser.

So auch die Swiss Life, die mit ihrer Anlagelösung Swiss Life Premium Delegate eine Fonds-basierte Vermögensverwaltung für Private anbietet. Ähnlich wie beim VZ wird Ihr Kapital im Rahmen eines Fonds-Portfolios breit diversifiziert gemäss der mit Ihnen abgestimmten Anlagestrategie verwaltet. Natürlich arbeitet jeder Anbieter mit einer anderen Basisstrategie und unterschiedlichen Produkten, was je nach Entwicklung zu anderen Resultaten und Gebühren führt. Aber das Grundprinzip ist oft ähnlich.

Bei der Swiss Life bezahlen Sie für die Vermögensverwaltung und Depotführung eine Pauschalgebühr von 0,8 Prozent. Zusätzlich wird auf den von Ihnen einbezahlten Anlagebeträgen eine Ausgabekommission von 1,1 Prozent erhoben. Das ist Geld, welches letztlich von Ihrer Rendite weggeht. Eine Rücknahmekommission wird zwar nicht erhoben, aber es können weitere Gebühren bei der Bank, mit der die Swiss Life bei dieser Anlagelösung zusammenarbeitet, anfallen. Auch bei dieser Vermögensverwaltung haben Sie keine Garantie, dass Sie später nicht auch wieder auf Buchverlusten sitzen. Wie stark die Kursschwankungen ausfallen, hängt von der gewählten Strategie und dem Anlagemix ab. Auch hier haben Sie keine Renditegarantie.

Ich finde es gut, dass Sie für sich Alternativen bei der Vermögensverwaltung prüfen, und rate Ihnen, auch das Gespräch mit anderen Banken und Versicherungen zu suchen. Dann lernen Sie verschiedene Anlagelösungen mit den damit verbundenen Vor- und Nachteilen kennen und können diese mit Ihrer heutigen Lösung vergleichen. Rendite, Gebühren, Dienstleistungsumfang und Vertrauen sind Aspekte, die Sie bei Ihren Erwägungen berücksichtigen müssen. Wunder erhoffen sollten Sie sich von niemandem.

Darum halte ich es für wichtig, dass Sie vor einem Wechsel genau prüfen, warum Ihre bisherige Vermögensverwaltung Ihre Erwartungen nicht erfüllt hat. So senken Sie das Risiko, dass Sie nach einem Wechsel und ein paar Jahren wieder am gleichen Punkt stehen wie heute.