Selbst langfristige Anlagen können riskant sein

Oft höre ich den Ratschlag, man müsse Aktien nur lange liegen lassen, dann könne nichts schiefgehen. Meine Bankberaterin aber sagt, man müsse seine Wertschriften immer wieder umschichten. Wie sehen Sie das? N.S.

Aktien möglichst langfristig zu halten, basiert auf der Erfahrung und der Empfehlung der US-Börsenlegende Waren Buffett, der mit seiner «Buy and Hold»-, also «Kaufen und Halten»-Strategie zu einem der reichsten Menschen der Welt wurde. Viele seiner Fans und Aktionäre, welche in seine Anlagevehikel investiert haben und dabei geblieben sind, konnten über Jahre hinweg ebenfalls ein Vermögen generieren.

Verbunden mit der langfristig ausgerichteten Aktienstrategie ist die Überlegung, dass man bei kurzfristigem Trading meist nicht den idealen Kauf- und Verkaufszeitpunkt trifft. Offensichtlich ist dies bei politischen Ereignissen, wenn Investoren verunsichert und hektisch ihre Wertschriften abstossen und oft etwas später, wenn sich die Lage beruhigt hat, wieder zu

schlechteren Kursen einsteigen, weil sie befürchten, etwas zu verpassen. Auch bei unerwarteten Firmennachrichten reagieren die Kurse meist stark. Nicht selten ist man in solchen Situation gut gefahren, wenn man die Nerven behalten hat. «Hin und her macht die Taschen leer» ist ein oft gehörtes Börsensprichwort.

Zudem: Je häufiger man seine Wertschriften umschichtet, desto mehr Gebühren fallen an. Zwar bieten Banken vermehrt Pauschalgebührenmodelle an, in denen sämtliche Gebühren inbegriffen sind. Die Pauschalen sind allerdings oft hoch und für viele Kunden nicht wirklich lohnend.

Aktien blind liegen zu lassen, kann ins Fiasko führen. Aktien zu kaufen und möglichst lange zu halten, funktioniert nur bei Top-Qualitätstiteln, wie sie Buffett in vielen Fällen mit günstiger Bewertung erworben und dann behalten hat. Abgesehen von der komplexen Bewertungsfrage ist auch die Definition von Qualitätsaktien keineswegs banal. Kriterien sind etwa langfristig konstantes Wachstum, eine solide Kapitalbasis, verlässliche Dividendenausschüttung, vielversprechende Marktperspektiven, eine überzeugende Firmenkultur und Governance mit fähigem Management, um nur einige Aspekte aufzuführen.

Allerdings gehen auch Spitzenfirmen wie Nestlé, Roche, Novartis oder Swiss Re durch unterschiedliche Phasen. Und selbst heute robuste Versicherer wie die Zurich und die Swiss Life oder der Automationstechnikriese ABB bewegten sich in der Vergangenheit schon nahe am Abgrund.

Noch eindrücklicher sind die Beispiele der Schweizer Grossbanken: Wer vor zehn Jahren Aktien der CS und der UBS kaufte und diese im Rahmen einer «Buy and Hold»-Strategie blind im Depot behielt, sitzt heute noch auf hohen Buchverlusten, die er wohl lange nicht aufholen wird. Jene, die langfristig auf Swissair-Aktien setzten und darauf vertrauten, dass doch noch alles gut kommt, verloren gar ihr Geld.

Persönlich schätze ich die Aktienstrategie von Warren Buffett, warne aber davor, diese nur auf den «Buy and Hold»-Grundsatz zu reduzieren. Seine Aktien einfach blind liegen zu lassen, kann sich, wie die Beispiele Schweizer Grossbanken oder der Swissair zeigen, als fatal erweisen. Auch wenn man bewusst eine langfristige Strategie – fern von hektischem Trading – wählt, muss man sein Depot überwachen und die Zusammensetzung regelmässig überprüfen.

Dies bedeutet nicht, dass man bei jedem Marktausschlag nervös umschichtet. Vielmehr sollte man im Grundsatz an einer zuvor sorgfältig ausgearbeiteten, auf seine persönlichen Bedürfnisse ausgerichteten Strategie festhalten. Wenn sich bei Unternehmen, einer Branche oder einem Markt aber fundamentale Voraussetzungen zum Negativen verändern, ist es falsch, stur darauf zu hoffen, dass sich langfristig alles wieder zum Guten wendet.