So füllen Sie Lücken und sparen Steuern

Eine Freundin hat grössere Lücken in der Pensionskasse und hat mich Folgendes gefragt: Ist es möglich, den Maximalbetrag von 6768 Franken in die Säule 3a einzuzahlen und gleichzeitig 10’000 Franken in die Pensionskasse nachzuzahlen? Sie würde allerdings die 10’000 Franken nur dann in die Pensionskasse nachzahlen, wenn der gesamte Betrag vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden könnte. H. F.

Da sehe ich kein Problem. Selbstverständlich darf Ihre Freundin sowohl in die steuerbegünstigte 3. Säule als auch in die Pensionskasse freiwillig einzahlen. Es ist nicht so, dass man sich für das eine oder andere entscheiden muss. Beschränkungen gibt es nur bei der Höhe möglicher Einzahlungen. Da Ihre Freundin angestellt ist und einer Pensionskasse angehört, darf sie bei der 3. Säule lediglich den Maximalbetrag von 6768 Franken pro Jahr einzahlen.

Auch bei der Pensionskasse gibt es Limiten für freiwillige Einzahlungen. Ob im konkreten Fall für Ihre Freundin eine freiwillige Einzahlung in die Pensionskasse möglich ist, muss sie bei ihrer Vorsorgestiftung anhand der konkreten Zahlen abklären. Da sie aber offensichtlich Lücken hat, gehe ich davon aus, dass dies möglich ist. Die Kasse nennt die konkrete Summe, welche sie freiwillig einzahlen darf.

Oft lohnt es sich, freiwillige Einzahlungen in die Pensionskasse über mehrere Jahre zu verteilen. Dann kann Ihre Freundin gleich mehrfach Steuern sparen. Denn sie darf einerseits die 3.-Säule-Zahlungen, anderseits auch die freiwilligen Leistungen an die Pensionskasse voll in der Steuererklärung abziehen – und zwar jedes Jahr, sofern sie entsprechende Zahlungen macht. Gerade weil Ihre Freundin Lücken in der Altersvorsorge aufweist, wie Sie schreiben, würde ich jedes Jahr möglichst den Maximalbetrag in die 3. Säule transferieren und zusätzlich in die Pensionskasse einen Betrag einzahlen und von den entsprechenden Steuervorteilen profitieren.

Sinn machen freiwillige Einzahlungen in die Pensionskasse allerdings nur, wenn die Kasse finanziell gesund ist und über einen robusten Deckungsgrad verfügt. Dank der Staffelung von Zahlungen, sowohl in die 3. Säule als auch in die Pensionskasse, kann man über mehrere Jahre mögliche Lücken in der Altersvorsorge kompensieren, die eigene Vorsorge bewusst stärken und gleichzeitig einiges an Steuern einsparen. Zwar muss das Vorsorgegeld später bei der Auszahlung auch versteuert werden. Dann aber zu einem reduzierten Satz.

Unter dem Strich bleibt ein erheblicher Steuervorteil. Mit dem Geld, das man bei den Steuern so über die Jahre einspart, kann man immerhin schon einen Teil der Einzahlungen in die Vorsorge mitfinanzieren. Das ist kein schlechtes Geschäft und verschafft Ihrer Freundin mehr finanzielle Sicherheit im Alter.