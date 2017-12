Wie Sie Ihr Vermögen sicher verwalten

Ich habe mein Freizügigkeitskonto von 155’000 Franken bezogen. Nun schlägt unser ZKB-Berater vor, mein Mann und ich sollen das Geld in die Vermögensverwaltung investieren. Wir sind beide nicht so überzeugt. Was halten Sie von dieser Vermögensverwaltung? E.S.

Sie stehen vor einer Grundsatzfrage: Möchten Sie Ihr Geld selbst angelegen oder wollen Sie es verwalten lassen. Wenn Sie sich entscheiden, dass Sie alles selbst machen möchten, müssen Sie dafür die nötige Zeit haben und sich in der Finanzwelt einigermassen auskennen. Oft überschätzt man beim Alleingang seine eigenen Fähigkeiten. Dennoch bin ich der Auffassung, dass viele Privatanleger durchaus in der Lage sind, ihr Kapital selbst zu verwalten.

Wichtig dabei ist, dass Sie eine Anlagestrategie mit einer breiten Diversifikation nach Anlagegruppen erstellen und genau überlegen, welche Risiken Sie eingehen möchten und können. Und dabei nur auf Produkte setzen, deren Vor- und Nachteile Sie wirklich verstehen. Nicht selten läuft man Gefahr, dass man nach dem Zufallsprinzip in Einzeltitel investiert, weil man vielleicht gerade etwas gelesen hat oder sich von einem Trend leiten lässt und dabei die Diversifikation vernachlässigt oder die Gebühren aus den Augen verliert.

Bei der Vermögensverwaltung ist die Systematik eine Voraussetzung für den Erfolg. Wenn man eine Strategie definiert hat, sollte man diese auch konsequent umsetzen und nicht beim geringsten Gegenwind gleich wieder alles über den Haufen werfen.

Natürlich können Sie das Geld auch einfach auf dem Konto liegen lassen. Dann verpassen Sie aber Gewinnchancen und verlieren auf längere Sicht Geld, da die Teuerung, welche momentan zwar sehr tief ist, aber auch wieder steigen kann, an der Kaufkraft ihres Kapitals nagt. Das spricht dafür, dass Sie ihr Geld nicht einfach brach liegen lassen, sondern zumindest einen Teil anlegen.

Wenn Sie die Vermögensverwaltung an Ihre Bank delegieren, müssen Sie sich nicht darum kümmern, was besonders dann Sinn macht, wenn Sie sich kaum dafür interessieren und allenfalls auch keine Fachkenntnisse haben. Der eigentliche Vorteil einer professionellen Vermögensverwaltung liegt darin, dass die Bank mit Ihnen zusammen eine gemäss Ihren Lebensumständen und Bedürfnissen angepasste Strategie entwickelt und diese dann gemäss den schriftlichen Vorgaben umsetzt, das Portfolio laufend überwacht und falls nötig eingreift. Je nach Art eines Mandates können Sie einzelne Teile oder die gesamte Verwaltung delegieren. Dafür bezahlen Sie je nach Umfang der gewählten Dienstleistungen mehr oder weniger hohe Gebühren.

Damit verbunden dürfen Sie den Anspruch haben, dass Sie eine höhere Rendite erreichen, als wenn Sie das Geld einfach liegen lassen und Ihre Risiken dank der Diversifikation breit abgefedert sind. Dennoch haben Sie keine Renditegarantie. Welche Risiken Sie tatsächlich eingehen, hängt von der Anlagestrategie und dem Profil ab, welches Sie zusammen mit Ihrer Bank vorgängig festlegen. Sie müssen sich aber bewusst sein, dass Sie trotz aller Professionalität keine Garantie haben, nicht doch einmal auf Buchverlusten zu sitzen. Das ist der Preis dafür, dass Sie höhere Renditechancen haben.

Selber machen oder delegieren: Ich kann Ihnen nicht eine allgemeingültige Empfehlung abgeben. Vielmehr hängt der Weg, den Sie für sich wählen, von Ihren eigenen Präferenzen und Ihrer Risikotoleranz und Ihren Ertragswünschen für Ihr Kapital ab. Ich würde mir von der Bank die verschiedenen Möglichkeiten und Preise aufzeigen lassen. Anhand der konkreten Vorschläge können Sie entscheiden, was für Sie passt.

Auf keinen Fall sollten Sie sich zu etwas drängen lassen: Letztlich ist es Ihr Geld und Sie allein tragen die Verantwortung dafür – auch dann, wenn es mal nicht optimal läuft. Wenn Sie ein schlechtes Gefühl haben, würde ich darauf verzichten. Die Verwaltung des eigenen Vermögens ist immer Vertrauenssache. Darum sollten Sie nur den Weg gehen, bei dem Sie voll überzeugt sind und Vertrauen haben, dass Ihre Bedürfnisse möglichst optimal berücksichtigt werden.