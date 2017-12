Kryptowährungen lassen Anleger träumen

Wann und wie kann ein Anleger von den Vorteilen der Blockchain-Überweisungen profitieren? D.L.

Die Blockchain-Technologie, die sich auch Bitcoin und andere Kryptowährungen zunutze machen, sorgt bei vielen Anlegerinnen und Anlegern für wilde Fantasien. Tatsächlich hat die Technologie das Potenzial, unsere Wirtschaft nochmals stark zu verändern. Blockchain könnte nicht nur die Finanzindustrie revolutionieren, sondern auch die meisten anderen Branchen, wie dies zuvor bereits das Internet gemacht hat und immer noch tut.

Blockchain sammelt Daten, verschlüsselt diese und koppelt sie in Blocks strukturiert an eine Datenbank. Oft wird die Blockchain mit einem digitalen Grundbuch verglichen, in dem für alle transparent alle vorgenommen Transaktionen gespeichert werden und sichtbar sind. Transaktionen erfolgen aber anonym und zeichnen sich durch eine hohe Sicherheit aus. Intensiv in der Erforschung der Blockchain-Technologie und in deren Anwendungen ist der US-Softwareriese Microsoft aktiv. Auch IBM investiert hohe Summen in den Zukunftstrend Blockchain – ebenso wie der deutsche Softwarehersteller SAP.

Weil die Blockchain auch das Kerngeschäft der Banken verändern könnte, ist auch eine Reihe von internationalen Grossbanken auf den Zug aufgesprungen. So gehören die Schweizer UBS und die CS einem Konsortium an, welches hinter der neuen Cyberwährung «Utility Settlement Coin» steht. Dank Blockchain soll der gesamte internationale Zahlungsverkehr effizienter und günstiger werden. Davon sollen später auch die Kundinnen und Kunden profitieren. Vor allem aber müssen die Banken aufpassen, dass ihnen im Zahlungsverkehr nicht die Felle davonschwimmen, indem mittels Blockchain-Technologie andere branchenfremde Anbieter in ihre Geschäftsbereiche vorstossen und ihnen Marktanteile abjagen.

Blockchain sollte man nicht mit dem Hype rund um Bitcoin gleichsetzen. Bei Bitcoin bin ich persönlich skeptisch. Nach den irrationalen Kursanstiegen rechne ich früher oder später mit einem gewaltigen Crash bei Bitcoin. Dies bedeutet aber nicht das Ende von Blockchain. Auch als das Internet 1999/2000 die Anleger in einen Rausch zog und Internetaktien steil in die Höhe schossen, kam es zu Übertreibungen und dann zu massiven Korrekturen bei vielen Internetaktien. Etliche Firmen verschwanden sogar von der Bildfläche. Doch dies war keineswegs das Ende des Internets, sondern erst richtig der Anfang des Internetbooms, der bis heute die Wirtschaft und Gesellschaft durchdringt.

Auch bei der Blockchain-Technologie stehen wir erst am Anfang. Dies macht das Potenzial für Sie als Anleger auf der einen Seite gross. Auf der anderen Seite beinhaltet gerade dies beträchtliche Risiken. Noch ist nicht klar, welches die eigentlichen Gewinner des Blockchain-Booms sein werden. Erst muss sich noch die Spreu vom Weizen trennen.

Deshalb empfehle ich Ihnen, abgesehen von weniger riskanten Titeln wie Microsoft oder SAP, nicht auf Einzeltitel aus dem Blockchain-Sektor zu setzen, sondern auf Fonds oder Exchange Traded Funds. In diesen Tagen kommen erste ETFs auf den Markt, welche sich auf die Blockchain-Technologie fokussieren. Mit solchen Fonds und ETFs können Sie breit diversifiziert in diesen Sektor investieren und gehen nicht das Risiko ein, ausgerechnet auf jene Titel zu setzen, welche sich vielleicht später als Flops erweisen.