Regelmässige Einzahlungen, passende Investitionen und Gebührencheck: Unser Experte sagt, wie Sie die Säule 3a effizient nutzen.

Meine Tochter, 37, alleinstehend, hat ein 3a Konto bei der UBS. Sie hat nichts einbezahlt. Soll sie eine Banken- oder Versicherungslösung vorziehen? Und was ist sinnvoll bezüglich Höhe des Betrages? Das Maximum kann sie nicht einbringen. P.H.

Bei einer Bankenlösung ist Ihre Tochter flexibel und nicht vertraglich gezwungen, jedes Jahr einen festgelegten Betrag in ihre Säule 3a einzuzahlen. Bei der Versicherungslösung wird in der Regel die Säule 3a mit einem Risikoschutz kombiniert: Sie ist auch gegen das Todesfall- und Invaliditätsrisiko versichert, was allerdings Gebühren kostet.

Die meisten 3.-Säule-Versicherungslösungen sind zumindest teilweise an die Entwicklung der Finanzmärkte gekoppelt. Das bedeutet, dass man ein mehr oder weniger hohes Anlagerisiko mitträgt, dafür aber mehr Renditechancen hat. Egal, ob Bank- oder Versicherungslösung: Ihre Tochter kann die in die Säule 3a pro Jahr einbezahlten Beträge im Folgejahr bei den Steuern in Abzug bringen.

In erster Linie sollte Ihre Tochter prüfen, ob sie überhaupt einen Versicherungsschutz braucht und ob sie diesen mit der Säule 3a koppeln will. Falls Sie den Versicherungsschutz wünscht, kann sie auch ein Säule-3a-Konto bei der Bank haben und dort investieren und bei einer Versicherung eine reine, günstige Risikopolice kaufen. Die reine Banklösung bietet mehr Flexibilität. Dieser höhere Freiheitsgrad beinhaltet allerdings die Gefahr, dass man mal in einem Jahr in die 3. Säule einzahlt und ein anderes nicht, weil man andere Prioritäten hat. Deutlich stärken kann man seine Altersvorsorge nur dank regelmässigem Sparen und der Zusatzrendite durch das Anlegen der Spargelder.

Jedes Prozent Rendite, das Ihre Tochter über die Jahre hinweg erzielt, sorgt dafür, dass sie mit dem Erreichen des Rentenalters mehr Geld für ihr Alter zur Verfügung hat. Auch wenn man nicht gleich den Maximalbetrag von 6826 Franken pro Jahr – wie er für Angestellte mit Pensionskasse gilt – in die 3. Säule einzahlen kann, lohnt es sich, wenn man möglichst per Dauerauftrag einen Betrag auf sein Säule-3a-Konto überweisen lässt. Wenn es nur schon 100 Franken pro Monat sind, ergäbe dies pro Jahr immerhin 1200 Franken.

Möglich ist eine höhere Rendite mittels Wertschriftensparen – über spezielle Vorsorgefonds, die für die Säule 3a geeignet sind.

Würde das Ihre Tochter während der nächsten 25 Jahre tun, kämen 30’000 Franken zusammen. Wenn sie 300 Franken monatlich überweisen würde, wären es 90’000 Franken. Nicht berücksichtigt ist dabei der Zinseszinseffekt. Auf dem traditionellen Säule 3a Konto gibt es derzeit kaum Zins. Darum ist es wichtig, dass sie das Kapital nicht auf dem Konto liegen lässt, sondern es investiert.

Was das ausmacht, zeigt die Zinseszinsrechnung: Bei einem mickrigen Zins von 0,1 Prozent hätte Ihre Tochter bei einer monatlichen Einzahlung von 100 Franken während 25 Jahren schliesslich 30’379 Franken auf der hohen Kante. Würde sie während dieser Zeit durchschnittlich eine Rendite von wenigstens 2 Prozent erwirtschaften, würden aus dem Geld 38’852 Franken und bei durchschnittlich 4 Prozent gar 51’058 Franken. Damit wird der Zinseszinseffekt offensichtlich.

Möglich ist eine höhere Rendite mittels Wertschriftensparen – in diesem Fall über spezielle Vorsorgefonds, die für die Säule 3a geeignet sind. Je nach Anlagemix und Risikobereitschaft trägt man ein tieferes oder höheres Anlagerisiko. Die höchsten Renditechancen bieten auf lange Sicht Vorsorgefonds mit einem möglichst hohen Aktienanteil. Doch sind diese Vehikel besonders starken Kursschwankungen ausgesetzt. Weil Ihre Tochter bis zum ordentlichen Rentenalter aber noch über 25 Jahre vor sich hat, verfügt sie über einen langen Anlagehorizont und kann aus meiner Sicht einen Vorsorgefonds mit einem erhöhten Aktienanteil nutzen.

Gerade weil jedes Prozent Rendite, das man auf dem Vorsorgegeld erwirtschaftet, entscheidend ist, sollte man einen kritischen Blick auf die Gebühren werfen. Gewinnbringend ist letztlich nur die erwirtschaftete Rendite nach Gebühren. Hohe Gebühren fressen einen Teil der Rendite weg. Je mehr Gebühren man auf seinem Säule 3a-Geld an die Bank und Fondsfirmen abliefern muss, desto weniger kann man für sein Alter ansparen.

Darum würde ich Säule 3a-Lösungen nutzen, die fürs Wertschriftensparen mittels Vorsorgefonds tiefe Pauschalgebühren bieten. Beispiel dafür ist die neue Säule 3a-Smartphone-App-Lösung Frankly der Zürcher Kantonalbank mit einer Pauschalgebühr von 0,47 Prozent pro Jahr – unabhängig davon, ob man einen aktiv oder passiv geführten Fonds aus der Auswahl nutzt. Oder jene von Viac mit Gebühren, die je nach Strategie variieren.

Bei den indexierten Anlageprodukten fallen bei Frankly zusätzlich Ausgabe- und Rücknahmespesen zugunsten des Fonds an. Die Verwaltungsgebühr bei Viac beträgt 0.52 Prozent pro Jahr, wird aber nur auf dem Teil des Vermögens belastet, der gemäss gewählter Strategie in Wertschriften investiert wird, nicht aber auf dem Teil des Vermögens, den die Strategie dem verzinsten Sparkonto zuweist.

Strategien mit einem höheren Cash-Anteil haben geringere Gesamtkosten. Damit liegen die digitalen Säule-3a-Wertschriften-Sparlösungen Frankly und Viac deutlich tiefer als nur schon die reinen Fondsgebühren bei vielen Banken für 3.-Säule-Fonds, die nicht selten eine Total Expense Ratio TER von über einem Prozent ausweisen, wobei dann in der Regel noch zusätzliche Gebühren für die Verwahrung dazukommen.

Das Wichtigste bei der 3. Säule ist, dass man überhaupt regelmässig einzahlt. Das zweitwichtigste ist, dass man investiert und das drittwichtigste, dass möglichst wenig von der Rendite von hohen Gebühren weggefressen wird. So bleibt möglichst viel vom Ersparten und der Rendite fürs Alter in der eigenen Tasche.