Warum unser Geldberater findet, dass unsere Jugend auch wegen der Altersvorsorge auf die Barrikaden gehen sollte.

Ich bin 24 und frage mich, ob es später in der AHV und der Pensionskasse noch genügend Geld hat, wenn ich dann in über 40 Jahren in Pension gehe. Werden Junge wie ich vielleicht sogar leer ausgehen? N.S.

Nein. Ich rechne nicht damit, dass Sie später einmal bei der AHV oder Pensionskasse leer ausgehen werden, aber Sie werden von den Pensionskassen weniger Rente bekommen als Vorgängergenerationen. Und der Anteil aus der 1. und 2. Säule – also aus der AHV und der Pensionskasse – zur Deckung des Lebensstandards dürfte abnehmen.

Mit Corona und der Rezession wird es noch schwieriger. Ich rate Ihnen daher, schon frühzeitig selbst vorzusorgen und in jungen Jahren damit anzufangen, freiwillig in der steuerbegünstigten Säule 3a zu sparen und das angesparte Geld in Vorsorgefonds zu investieren.

Wenn viele Junge mit farbigen Transparenten auf die Strasse gehen und ihren Unmut und ihre Sorgen wegen des Klimawandels, Rassismus, Frauenrechten oder anderer Anliegen lautstark zum Ausdruck bringen, denke ich mir: Ihre Generation müsste auch wegen der Altersvorsorge auf die Barrikaden gehen. Denn die eigentlichen Verlierer der tief greifenden Veränderungen, wie wir sie momentan in der Altersvorsorge erleben, sind die Jungen. Es sind unsere Kinder, die Jugendlichen und Enkelkinder, welche die ganz grosse Zeche bezahlen müssen.

Schon jetzt sind die Umwandlungssätze im überobligatorischen Teil der Pensionskassen deutlich nach unten korrigiert worden. Über kurz oder lang dürfte auch der Umwandlungssatz im obligatorischen Teil, der derzeit noch gesetzlich vorgeschrieben auf 6,8 Prozent notiert, nach unten korrigiert werden, weil er angesichts der rekordtiefen Zinsen nicht mehr den realen Marktverhältnissen entspricht.

Zur Volljährigkeit sollte man den Jungen ein 3.-Säule-Konto mit ein paar Fondsanteilen schenken.

Doch das hat einen grossen Preis für die Betroffenen. Jene, die nach dieser Senkung in Rente gehen, erhalten weniger Rente. Je nach politischem Paket, das dann beim Volk eine Chance hat, wird die Übergangsgeneration für die durch die Senkung des Umwandlungssatzes entstehenden Ausfälle wenigstens teilweise kompensiert. Die Jungen aber sind in der schlechtesten Position. Sie werden künftig für weit mehr Rentnerinnen im Rahmen der AHV solidarisch sorgen müssen und mehr Lohnprozente für die zweite Säule abliefern müssen, bekommen später aber weit weniger zurück als die früheren Generationen.

Am besten bedient sind stattdessen die heutigen Rentner: Sie profitieren seit Jahren in der beruflichen Vorsorge von zu hohen Renten, welche unantastbar sind und von den heutigen Erwerbstätigen zugunsten der Pensionäre subventioniert werden.

Früher unternahmen Eltern und Grosseltern alles, damit es ihren Kindern und Enkeln später einmal besser geht. Doch jetzt stellen wir die Weichen in der Altersvorsorge so, dass es primär den heutigen Eltern und Grosseltern gut geht und die Jungen künftig weit stärker belastet werden. Je nachdem welche politischen Zückerchen der Übergangsgeneration dann in der AHV noch zugehalten werden, fallen bei der künftig ohnehin schon defizitären ersten Säule noch höhere Kosten an. Kosten, welche von den nachkommenden Generationen zu berappen sind.

Die heutigen Jungen werden nicht darum herumkommen, das Rentenalter zu erhöhen: Schon in gut 15 Jahren dürfte nicht mal mehr ein ordentliches Pensionsalter von 67 ausreichen, damit die hohen Defizite bei der AHV gedeckt werden können. Für die Jungen heisst das: Sie werden länger arbeiten und deutlich mehr zahlen müssen, aber dennoch weniger Rente bekommen.

Das Mindeste, was man als um das Wohl der nächsten Generation besorgte Eltern, Grosseltern und Lehrer machen kann, ist, den Jungen nachdrücklich zu raten, dass sie frühzeitig – möglichst schon mit 20 – über die erste und zweite Säule hinaus anfangen, freiwillig über die 3. Säule fürs Alter zu sparen.

Statt eines grossen Batzen fürs erste Auto, eine Reise oder die Wohnung, sollte man den Jungen zur Volljährigkeit ein 3.-Säule-Konto mit ein paar Fondsanteilen schenken – verbunden mit dem Ratschlag, monatlich einen Betrag darauf zu überweisen und zu investieren. Damit sie es später im Alter nicht schlechter haben als ihre Vorfahren.