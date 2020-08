Drückt die Einwanderung unsere Löhne?

Die Personenfreizügigkeit führe zu Verzerrungen am Arbeitsmarkt zu Lasten der Arbeitnehmenden, findet unser Geldberater.

​Der Bundesrat sagt, dass die Begrenzungsinitiative unsere Wirtschaft schwächen würde und Unternehmen grosse Nachteile hätten. Zudem warnt er vor schwerwiegenden Folgen für unsere Arbeitsplätze. Sehen Sie das auch so düster, insbesondere bei den Löhnen? S.O.

Nein. Das Argument, dass bei einer Annahme der Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung», wie die Begrenzungsinitiative offiziell heisst, Arbeitsplätze in der Schweiz verloren gehen würden, kann ich nicht nachvollziehen – ebenso wenig wie das Argument, dass angeblich die Löhne hierzulande sinken würden.

Aus ökonomischer Sicht müsste das Gegenteil passieren. Denn jetzt steht der Schweizer Arbeitsmarkt allen EU-Bürgern offen. Die Konkurrenz für die Stellensuchenden aus der Schweiz ist brutal. Eine Bevölkerung von 447,7 Millionen Menschen in der EU steht einer Bevölkerung von 8,6 Millionen gegenüber.

Zwar können auch wir eine Stelle in einem EU-Land annehmen. Tatsache ist aber, dass in den EU-Ländern die Löhne tiefer sind als hier. Zudem ist die Lebensqualität in der Schweiz deutlich höher als in den meisten EU-Staaten. Kein Wunder kommen viele aus der EU in die Schweiz und bleiben gerne da. Der Ausländeranteil in der Schweiz ist in den letzten rund zwanzig Jahren von 19,4 auf 25,1 Prozent gestiegen und ist deutlich höher als in EU-Staaten.

Für uns besteht in der Regel finanziell wenig Anreiz, in einem EU-Land zu arbeiten. Umgekehrt sind bei uns die Löhne attraktiv, womit ein EU-Bürger einen hohen Anreiz hat, in der Schweiz eine Stelle anzunehmen – sogar zu einem tieferen Ansatz als es ein Schweizer tun würde. Ich bin daher überzeugt, dass die Personenfreizügigkeit die Löhne in der Schweiz drückt.

Dass bei einer Annahme der Initiative angeblich der Wohlstand sinken würde und die Firmen Nachteile hätten, wird damit begründet, dass die Initiative den «bilateralen Weg der Schweiz aufs Spiel» setze. Ob selbst bei einem Ja die bilateralen Verträge gekündigt würden, ist aber keineswegs sicher, wie selbst Gegner einräumen.

Natürlich ist es für unsere Wirtschaft sehr wichtig, dass wir einen möglichst freien Zugang zum EU-Markt haben. Dass bedeutet aber nicht, dass man über eine Regelung wie die Personenfreizügigkeit, die für die Arbeitnehmenden meines Erachtens brutale Nachteile hat, nicht kritisch nachdenken sollte und bessere Bedingungen aushandeln sollte.

Ich staune, dass sich selbst Gewerkschaften vor den Wagen der Befürworter der Personenfreizügigkeit spannen lassen, obwohl es ökonomisch offensichtlich ist, dass diese Freiheit auf dem Buckel der Arbeitnehmenden ausgetragen wird und für diese härtere Bedingungen am Arbeitsmarkt zur Folge hat. Während die Kapitalrenditen der Firmen verbessert werden können, leiden die Löhne.

Ein schlechtes Argument finde ich gerade angesichts steigender Arbeitslosenzahlen in der Coronakrise die Klage, dass die Firmen angeblich Mühe hätten, Arbeitnehmer zu finden. Grossunternehmen wie Banken und Versicherungen, die stark auf günstige Arbeitskräfte aus der EU setzen, sollten lieber offen sagen, dass sie die billigeren Arbeitskräfte aus der EU wollen. Das tun sie aber nicht.

Es stimmt, dass wir in einigen Branchen wie dem Gesundheitswesen oder dem Bau auf Arbeitskräfte aus dem Ausland angewiesen sind, aber nicht zwingend bei gut bezahlten Bürojobs in den Banken. Interessant finde ich in diesem Kontext die Studie des Forschungsinstitut «Europe Economics» über die Bedeutung der Bilateralen I, die zum Schluss kam, dass die Einwanderung in der Schweiz zwischen 2002 und 2017 bis zu 3,7 Prozent Lohnwachstum gekostet hat. Über den gleichen Zeitraum hat die Einwanderung laut der Studie 4,4 Prozentpunkte an Wachstum beim Bruttoinlandprodukt (BIP) pro Kopf gekostet. Ohne sie wäre das BIP/Kopf demzufolge heute um mehr als 3500 Franken höher.

Die Studie widerspricht, dass die Bilateralen I insgesamt eine positive Auswirkung auf das Schweizer BIP pro Kopf hatten. Das Forschungsinstitut kommt zum Schluss, dass die Personenfreizügigkeit die Schweizer Bevölkerung ärmer gemacht und die übrigen Verträge der Bilateralen I diesen Wohlstandsverlust nur zu einem kleinen Teil ausgleichen. Aus meiner Sicht sind dies interessante Ansätze, die man genauer untersuchen sollte.