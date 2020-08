Braucht es jetzt eine Reiseversicherung?

Was, wenn die Ferien wegen Corona ins Wasser fallen? Unser Experte sagt, warum Reisende mehr als nur eine Annullationsversicherung benötigen.

Wir wollen im September trotz Corona ans Meer fliegen. Sollen wir eine Annullationsversicherung machen? Wer haftet überhaupt, wenn die Reise dann doch wieder abgesagt wird oder wir Bedenken haben? W.P.

Wenn Ihr Reiseveranstalter die Reise absagt, haftet er. Dann muss er die bereits bezahlten Kosten zurückerstatten oder aber für einen geeigneten Ersatz sorgen und Ihnen eine Alternativreise anbieten, die Sie aber auch ablehnen können. Das Gleiche gilt für Flugtickets. Wenn die Airline den Flug nicht durchführen kann, muss sie die Möglichkeit bieten, dass der Flug auf später verschoben werden kann oder den Gegenwert zurückbezahlen.

Heikel ist es, wenn eine Reise, die Hotel- oder Ferienwohnungsbuchung nicht abgesagt wurden, man aber wegen den nach wie vor bestehenden Coronarisiken Angst hat, die Reise anzutreten. Wenn die Einreise in ein Land so wie jetzt in Europa grundsätzlich möglich ist, es keine Reisewarnungen mehr gibt und das Hotel oder die Ferienwohnungsvermieter ihre Leistungen wie in der Buchung vereinbart erbringen, können Sie in der Regel nicht einfach ohne Kostenfolgen absagen – ausser es wurde Ihnen bereits bei der Buchung ein meist zeitlich befristetes Annullationsrecht gewährt.

Bedenken oder Angst sind keine Absagegründe, die Sie vor finanziellen Konsequenzen schützen.

Falls Sie aus Angst Ihre Reise annullieren, nützt Ihnen auch eine Annullationskostenpolice nichts. Denn Bedenken oder Angst sind keine Absagegründe, die Sie vor finanziellen Konsequenzen schützen. In einer solchen Situation rate ich, vor der Absage zuerst mit dem Veranstalter, Hotelier, Ferienwohnungsvermieter und falls eine Police besteht mit der Versicherung Rücksprache zu nehmen und Ihre Optionen abzuklären. Möglicherweise lässt sich die Buchung verschieben, ohne dass Sie einen Schaden haben.

Dennoch würde ich bei geplanten Reisen ins Ausland eine Annullationsversicherung und eine Reise- und Assistanceversicherung abschliessen. Annullationspolicen schützen Sie nur vor der Reise. Reiseversicherungen hingegen bieten auch Hilfe, wenn während der Reise etwas schief geht.

Allerdings würde ich die Annullationsversicherung nicht beim Reiseveranstalter abschliessen. Solche Policen kann man kombiniert mit einer Reise- und Assistanceversicherung für wenig Geld im Internet direkt bei den Versicherern kaufen und ist dann nicht nur für die einzelne Reise, sondern auch für ein ganzes Jahr und damit auch für weitere Reisen im In- und Ausland sowie bei Ausflügen versichert. Gedeckt sind meist auch Saisonkarten, Abos und Konzerttickets sowie das Konkursrisiko bei Airlines.

Reiseversicherungen schliessen Ereignisse wie die Coronapandemie, die beim Abschluss der Versicherung bereits eingetreten sind, aus. Nachdem die Reisewarnung des Bundesrates und die Einreisesperren in den europäischen Ländern aufgehoben wurden, gilt das Coronavirus aber nicht mehr als vorbestehendes Ereignis.

Bei der Helvetia heisst es dazu: «Wenn Sie ab diesem Zeitpunkt eine Reiseversicherung abschliessen und eine Reise buchen, die Sie aufgrund einer möglichen zweiten Welle plötzlich nicht mehr antreten können, sind die Annullierungskosten versichert».

Die Tatsache, dass wir eine zweite Coronawelle nicht ausschliessen können, spricht für mich ebenfalls für den Kauf einer Annullations- und Reiseversicherung. Wichtig: Beim Abschluss sollten Sie auf ein jährliches Kündigungsrecht achten, damit Sie auch wieder einfach aus dem Vertrag aussteigen können, falls Sie die Police nicht mehr brauchen.