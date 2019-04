«Jüngere Berufsleute weichen in der Selbstdarstellung gerne von der Realität ab»

Nur 40 Prozent der Bewerber halten sich bei der Stellensuche an die Wahrheit – die Mehrheit lügt, beschönigt oder verschweigt Wichtiges. Michael Platen, Gründer und Chef der Firma Aequivalent, hilft Arbeitgebern, die Integrität von Kandidaten zu überprüfen. Was der 48-jährige Niederländer dabei alles sieht, hinterlässt Spuren.

Herr Platen, Sie haben untersucht, wie genau es Stellensuchende mit der Wahrheit nehmen in ihren Bewerbungsdossiers. 7 Prozent der Dossiers enthielten handfeste Lügen, 53 Prozent Übertreibungen, Auslassungen oder Beschönigungen. Das sind erschreckende Zahlen.

MICHAEL PLATEN: Die Ergebnisse zeigen, dass es sich lohnt, bei Stellenbesetzungen sehr viel Vorsicht walten zu lassen. Es ist allen klar, dass die Personalrekrutierung keine exakte Wissenschaft ist und es also nur darum gehen kann, die Risiken einer Fehlbesetzung zu reduzieren. Wir zeigen mit unserer Statistik, dass es heikel ist, sich nur auf die Bewerbungsunterlagen, das Bewerbungsgespräch, Referenzauskünfte und eignungsdiagnostische Werkzeuge zu verlassen. Was im angelsächsischen Raum als «Background Check» seit langem bekannt ist, wird auch im deutschsprachigen Raum immer wichtiger. Man sollte sich nicht darauf verlassen, dass ein Kandidat im Interview und in seinem Lebenslauf stets nur der Wahrheit verpflichtet ist – das war nur bei 40 Prozent der untersuchten Dossiers der Fall.

Welche Aspekte der beruflichen Vorgeschichte nehmen Sie unter die Lupe?

Wir überprüfen, ob Betreibungen oder Strafregistereinträge vorliegen, ob ein Kandidat anderen Tätigkeiten nachgeht und dies zu Interessenkonflikten führen kann, ob die Aus- und Weiterbildungszeugnisse der Wahrheit entsprechen etc. Weiter geht es darum, in Erfahrung zu bringen, was an früheren Stationen zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses geführt hat und wie es um die Online-Reputation einer Kandidatin steht. Viele Berufsleute haben keine Ahnung, welche Spuren sie in sozialen Netzwerken hinterlassen haben und wie leicht diese für jedermann einsehbar sind. Das reicht von Selfies mit zu viel nackter Haut über Fotos von Trinkgelagen oder homophoben Äusserungen in Online-Foren bis zu rassistischen Statements. Wichtig ist: Wir verifizieren Angaben der Kandidaten nur mit deren Einverständnis und nach der Aufforderung, die Richtigkeit ihrer Unterlagen zu bestätigen. Und die 3342 Dossiers, die wir untersucht haben, stammen alle von Kandidaten, die kurz vor einer Vertragsunterzeichnung standen oder schon einen Vertrag unterschrieben hatten.

Das bedeutet: In Tat und Wahrheit liegt der Anteil der Lügen und Schummeleien vermutlich noch deutlich höher als in Ihrer Auswahl.

Ja, das ist zu befürchten. Gerade jüngere Berufsleute weichen in der Selbstdarstellung gerne mal von der Realität ab. Und: Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Anteil jener verdoppelt, die Diplome oder Abschlüsse im Lebenslauf aufführen, die sie nie erworben haben. Manche stellen sich selber ein Zertifikat für einen kaufmännischen Abschluss aus, andere erfinden einen Doktortitel oder bearbeiten mit Photoshop das Abschlusszeugnis der Uni. Die Hoffnung, dass wir in der Schweiz da ehrlicher wären als in anderen Ländern, erwies sich leider als Irrtum. In den USA wird noch etwas mehr getrickst, aber in Deutschland oder Skandinavien verhalten sich die Kandidaten aufrichtiger.

Sie waren zuvor als Auditor und Personalvermittler tätig – wie wurden Sie zum Spezialisten für Mitarbeiter-Screenings?

Die wichtigsten Dinge in meinem Leben haben sich eher zufällig ergeben. Ich studierte Betriebswirtschaft an der Erasmus-Universität in Rotterdam, fand meinen ersten Job als Auditor, als ich eigentlich nur ein Thema für meine Masterarbeit suchte, und lernte schliesslich in Guatemala meine spätere Frau, eine Schweizer Bauerntochter, kennen. Man sollte nicht zu viel Zeit mit der Planung seines Lebens zubringen – ich jedenfalls bin den glücklichen Zufällen gefolgt. Aber eine innere Logik gibt es dennoch, warum ich heute gegen Lügen im Arbeitsleben kämpfe. Es gehört zur holländischen Kultur, dass wir sagen, was wir denken – Werte wie Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Transparenz und Gleichbehandlung sind uns sehr wichtig. Dort, wo der Franzose oder Engländer vielleicht eher die schöne Form wahren will, zieht der Holländer das Ungeschminkte vor.

Hatten Sie keinen Respekt davor, selber ein Unternehmen zu gründen statt als Angestellter Lohn zu beziehen?

Aequivalent ist schon mein viertes Unternehmen, dadurch bin ich gelassener geworden. Ich gründete zunächst zwei Firmen, welche die Personalarbeit vereinfachen, und schliesslich ein Unternehmen, das Personalrekrutierung für Sportorganisationen anbot. Da war ich für alle grossen Sportverbände tätig, die Fifa, Uefa, das IOC. Im Gegensatz zu meinem Vater und meiner Schwester, die beide das Risiko eher scheuen, mag ich es, selber etwas Neues auszuprobieren und Verantwortung zu übernehmen. In einer Linienfunktion wird mir schnell langweilig, und ich hasse es, in Konkurrenz mit anderen um Budgets oder Funktionen zu kämpfen – da baue ich lieber etwas Eigenes auf. Wenn man sich vor der Gründung ein wenig schlau macht, was in anderen Ländern gut funktioniert, ist das Risiko überschaubar. Ich wusste, dass die Nachfrage nach unabhängigen, objektiven Instanzen, welche die Integrität von Kandidaten checkt, steigen wird.

Warum ist das so?

Durch Globalisierung und Digitalisierung ist das Schadenspotenzial viel grösser geworden. Früher konnte man sich, gerade in der Schweiz, auf den Standpunkt stellen, man kenne sich und die soziale Kontrolle spiele gut. Heute ist die Belegschaft international, die Verweildauer im Unternehmen ist kürzer, und wenn jemand sich nicht integer verhält, fehlt nicht nur ein wenig Geld in der Kasse, sondern unter Umständen ist das ganze Geschäft lahmgelegt, die Reputation schwer beschädigt oder ein technologischer Vorteil verspielt.

Das kann auch passieren, wenn Kandidaten im Anstellungsprozess nicht lügen.

Klar, aber wer schon vor Beginn des Anstellungsverhältnisses lügt, stellt als Mitarbeiter ein erhöhtes Risiko dar. Deshalb ist die Integrität, die wir überprüfen, ein wichtiger Indikator für das spätere Verhalten im Job. Aber ich bestreite nicht, dass die Unternehmenskultur und die materiellen Anreize ebenfalls einen wichtigen Einfluss darauf haben, wie ehrlich und loyal sich die Leute verhalten. Wenn der in Aussicht gestellte Bonus zu hoch ist, bin ich eher bereit, verbotene Dinge zu tun oder die Wahrheit etwas zu verbiegen zugunsten des erwünschten Resultats.

Verändert sich Ihr Menschenbild dadurch, dass Sie dauernd Menschen der Lüge überführen?

Das ist bei uns intern ein wichtiges Thema. Wir reden oft darüber, dass wir auf keinen Fall das Vertrauen in die Menschen verlieren wollen. Auf rationaler Ebene funktioniert das ganz gut, aber im emotionalen Bereich hinterlässt das sicher Spuren. Für mich kann ich sagen, dass ich keineswegs überall potenzielle Betrüger sehe, aber aus Erfahrung weiss, wie leicht Menschen in der Selbstdarstellung von der Wahrheit abweichen.

